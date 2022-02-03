لماذا امرنا رسول الله بحلق شعر المناطق الحساسة كل ٤٠ يوم مفاجاة يكشفها العلم الحديث

من أكثر الأشياء الضرورية هي حلق شعر العانة كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها تعد من أولويات نظافة الإنسان حتى لا تتراكم على هذا الشعر البكتيريا والجراثيم، كما أنه يحول بين الماء والجلد عند الوضوء لذلك لابد من التخلص منه عند ظهوره بشكل مستمر حتى نحافظ على النظافة والطهارة التي تعد من أكثر القيم التي تعلمناها من الدين الإسلامي.

حكم حلق شعر العانة

يعد حكم حلق شعر العانة كل 40 يوم من الفطرة التي تعلمها المسلم كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن حلق العانة من الأمور الهامة التي لا بد أن يقوم بها كل مسلم من فترة لأخرى حتى يكون على طهارة دائما، كما أن هناك الكثير من التساؤلات التي كانت تدور حول استخدام أنواع من كريمات إزالة الشعر؛ فنجد أنه يجوز استخدامها لا ضرر في ذلك، ولكن من الأفضل حلق العانة عند إزالة الشعر بدلا من طرق الإزالة الأخرى، ويؤكد ذلك ما يلي:

” قال أنس بن مالك خادم نقلا عن رسول الله أنه يعتبر قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة لا يجب ان يترك أكثر من أربعين ليلة.

هل يجوز الاغتسال دون حلق شعر العانة