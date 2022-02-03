نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات سريعة ببقايا بسكويت وكريمة شوكولاته حلى لذيذ 10 دقائق فقط في المقال التالي
نرغب دائما بتناول الحلويات خاصة في فصل الشتاء لإنها تبعث إحساس بالسعادة وتمدنا بالطاقة والحيوية بعد يوم عمل طويل، وكل أم وربة منزل ترغب في تحضير الحلويات بأشكال مختلفة لأسرتها وطعم مميز وتكون بنتيجة ناجحة وسهلة وبسيطة التحضير في نفس الوقت، وكل تلك الصفات متواجدة في حلى بسكويت الذي سنعده معكم، فهو عني بالكثير من الأطعمة مزيج من بسكويت مع القشطة والحليب ومن خلال بقايا بسكويت لديك يمكنك إعداد أحلى وأفضل نوع حلويات سينال إعجابك وتسعدي به أسرتك كلها في خطوات بسيطة وفي 10 دقائق وقت تجهيزه لن يستغرق معك الكثير من الوقت.
حلوى بسكويت مطحون بالقشطة والحليب
سنحضر معك أكثر من وصفة تدخل فيها بقايا البسكويت وتقدم في كاسات أو أكواب أو كقطعة واحدة، فهي تكون عبارة عن 3 طبقات تبدأ بالبسكويت وعليها طبقة كريمة والقشطة وسنوضحها لكم بالتفصيل خطوة بخطوة حلى في 10 دقائق.
مكونات حلى بسكويت مطحون الطبقات
- عدد 2 كوب من الحليب ويكون كامل الدسم.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- ربع كوب من حليب مكثف محلى.
- عدد 3 صفار بيض.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- كوبين من بسكويت سادة مجروش.
- نصف كوب من سوداني مجروش خشن.
- كوب من كريمة الخفق.
- كوب من القشطة.
- ملعقة كبيرة من زبدة مذابة.
خطوات تحضير حلى بسكويت مطحون طبقات بسكويت
- نخلط الحليب البارد في وعاء مع النشا ويقلب بسرعة جيدا حتى يذوب النشا ويضاف عليه على البارد أيضا الحليب مكثف.
- ثم في وعاء أخر يضاف صفار البيض وعليه يوضع الفانيليا وتقلب مكونات معا وتصب في خليط الحليب مع النشا وتخفق جيدا.
- ترفع مكونات الكريمة على النار مع تقليب مستمر حتى تأخذ قوام كريمي بقوام ثقيل من دون وجود تكتلات فيفضل تقليب على نار هادئة.
- ثم يصب مزيج الكريمة في وعاء حتى تبرد ثم نحضر البسكويت المطحون ونضع عليه الزبدة المذابة وتخفق معه جيدا ويضاف له السوداني.
- احضري صينية من البايركس أو كاسات من الزجاج ورصي بها البسكويت والسوادني في القاع حتى يكون طبقة عريضة متماسكة.
- عليها ضيفي طبقة الكريمة السابقة تحضيرها وأفرديها جيدا بحيث تكون متساوية من على الوجه.
- ثم نجهز الطبقة الثالثة بخلط شوكولاته مذابة مع كريمة الخفق وتمزج مع بعضها جيدا ونضيف عليهم القشطة وترفع على النار.
- وعندما تبرد توزع على طبقة الكريمة وتدخل الصينية الثلاجة حتى تتماسك أو الكاسات وتخرج بعد ساعة لتكون متماسكة وتقدم.
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