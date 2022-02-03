أسرار طريقة عمل كرات البطاطس المحشية باللحمة أو الجبنة بالخطوات السريعة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية التي تعد من الاكلات المحبوبة لدى الكبار والصغار التي يمكن حشوها بالبيض واللحم والدجاج والجبنة واكلة مصرية ذات طعم ورائحة مميزة ومفيدة للصحة ومن خلال ذلك المقال يتم المعرفة علي المقادير المطلوبة وطريقة العمل لكرات البطاطس المحشية.

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية

يتم إحضار المكونات بنسبتها للحصول علي صنع كرات البطاطس، وذلك بعد توفير المكونات والمقادير كالتالي:

زيت طعام.

مكعب زبدة.

نصف كيلو جبنة معلبة.

كوب من الحليب.

معلقة ملح.

رشة فلفل اسود.

ثمرت البطاطس حسب الرغبة.

طريقة الإعداد

اولا يتم تجهيز وعاء واضافة ماء لصلق البطاطس بعد تقشيرها علي النار حتى النضج، ونذكركم برابط طريقة عمل الكشري المصري.

ثانيا يتم هرسها مع الزبدة ووضع الفلفل الأسود و الملح مع التقليب. يتم وضعها في الثلاجة لمدة ٦٠ دقيقة. بعدها علينا بتشكيلها علي شكل كرات ونضع داخل كل كرة قطعة من الجبن. نقوم برصها في صينية تم دهانها بالزيت. وضع حلة على النار واضافة الزيت، حتي يقصر ونضيف الدقيق. ثم التقليب للوصول الي اللون الأصفر، واضافة الحليب بصب شوية بشوية مع التقليب للحصول على قوام متماسك. نقوم بتتبيل بالملح والفلفل الأسود، ونذكركم برابط طريقة عمل المحشي. يتم وضع صوص البشاميل على البطاطس في الصينية، ونضعها فى الفرن ١٨٠درجة مئوية حتى تطيب وتظهر باللون الذهبي.

طريقة عمل كرات البطاطس باللحم المفروم

علينا احضار كافة المقادير المطلوبة للطهي والتي تضمنت المقادير التالية:



بيضة واحدة.

بسماط.

رشة ملح.

شوية فلفل.

نصف معلقة بهارات.

شطة بسيطة.

بطاطس حسب الرغبة.

ربع كيلو لحم مفروم.

طريقة العمل

إحضار حلة علي النار وبها ماء وتقشير البطاطس ويتم صلقها ثم هرسها. نقوم بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود والشطة، ونذكركم برابط طريقة عمل الكيكة. والتقليب لذلك الخليط ثم ترك علي جانب لوحدة. يتم عمل اللازم للحم المفروم بتتبيل اضافة البصل والملح والفلفل الأسود ووضعها على النار حتى يتغير لونه. ثم ناخذ البطاطس ويتم تشكيلها علي هيئة كرات ونضيف بداخلها اللحم المفروم ونغلقها. وعلينا بوضع كرات البطاطس بالبيض والبسماط لتحميرها على النار في الزيت حتى تصبح ذات لون ذهبي. بعد ذلك يتم رصها بانتظام علي طبق التقديم وتوضع في صينية التقديم وتقدم علي تربيزة السفرة بالهناء والشفاء، وإليكم رابط طريقة عمل الملوخية بالارانب.

طريقة اعداد كرات البطاطس بالدجاج والكريمة واضافة الجبنة الموزيليلا

يجب توفير المقادير المناسبة لعمل البطاطس بالدجاج كالتالي:



بصلة.

ملح.

رشة فلفل اسود.

معلقة زبدة.

بطاطس.

نصف كيلو الدجاج.

معلقة ثوم.

شوية بهارات.

بابريكا.

علبة كريمة للطبخ.

جبنة موزيليلا.

علبة ذرة.

طريقة التحضير

يتم صلق البطاطس وهرسها جيدا واضافة الزبدة مع التقليب. علينا تتبيلها بالملح و الفلفل الأسود والبابريكا والثوم والبصل. نقوم بتقليب المكونات علي بعضها. يتم تشكيل البطاطس علي شكل كرات. القيام بوضع المقلة على النار ووضع الزيت بها واضافة شرائح صدور الدجاج. مع التقليب والتتبيل بالملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والبصل والثوم والتقليب في النار. ثم نضيف الذرة مع التقليب حتى التطيب للدجاج ونضيف علبة الكريمة والاستمرار في التقليب. بعدها علينا برص البطاطس في صينية مدهونة بالزيت ونضع عليها خليط الدجاج، واضافة الجبنة ودخولها في الفرن ١٨٠ درجة حتى التطيب النضج، وإليكم رابط طريقة عمل الكبدة.

وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل كرات البطاطس المحشية.