إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض خطير جدا توقف عنه نهائيا

زيت القلي المستعمل بعد أن تقلى كل امرأة طعامها ، تقوم دائمًا بإلقاء زيت القلي الساخن في الحوض لغسل الأطباق ، دون معرفة حجم الكارثة ، كما يحذر العديد من الخبراء هذا العام من استخدامه لسد المصارف لأن جميع الشحوم تتحول إلى سائلة ، إذا فهي ساخنة ثم صلبة. في الأسطر القليلة التالية ، سنعرض لك ما يقوله بعض الخبراء حول هذا الموضوع تابعنا لكي تتمكن من معرفة أضرار القاء الزيت في الحوض.

خطورة إلقاء الزيت في الحوض

يقول جويل فريدريك ، رئيس شركة كوارتر مون بلومبينج كومباني في سان أنطونيو ، إنه أمر خطير للغاية عندما نسكب كل الشحوم الساخنة في الحوض بعد أن يبرد جدار الصرف في منتصف الطريق. مع هذا الشحوم ، سيؤدي ذلك بالطبع إلى انسداد نهاية الأنبوب.

وقال أيضًا من خلال مجموعة من الصحف الجورجية إن أي شيء أثقل من الماء سيتراكم بالطبع في الأنابيب وعلى المدى القصير يمكن أن يتسبب في انتشار العديد من الروائح الكريهة في المطبخ. جميع فضلات الطعام موجودة أيضًا في هذه الدهون ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك سكب بعض الزيوت ، مثل زيت الزيتون ، ولكن ينصح العديد من السباكين بعدم سكبها في الحوض ، حيث لا تمتزج هذه الزيوت بسهولة وتتسبب في تشتيت الانتباه. سوف تتراكم وتسبب انسداد الأنابيب.

رمي الزيت في الحوض

العديد من الزيوت والزبدة والدهون تكون سائلة عندما تكون ساخنة ، لكنها تصبح صلبة في درجة حرارة الغرفة. تميل بقايا الطعام والأوساخ إلى الالتصاق بهذه الزيوت والشحوم ، خاصة على الأكواع أسفل الحوض ، وينتهي بها الأمر إلى انسداد الأنابيب. جويل فريدريك ، رئيس شركة السباكة في سان أنطونيو ، تكساس ، “عندما تصب الشحوم الساخنة في الحوض ، فإنها لا تزال سائلة ، ولكن بمجرد أن تبرد ، تتصلب الشحوم وتلتصق بجدران أنبوب الصرف الصحي.