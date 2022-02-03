نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون رهيب لتطويل الشعر في أيام معدودة جربي تعملي الماسك لشعرك بهذه الطريقة وستري النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون رهيب لتطويل الشعر، يتمنى الكثير من السيدات الحصول على شعر صحي وطويل ومظهره جميل ومميز وهنا سنقول لكم على على مجموعة من المكونات الرهيبة لتطويل الشعر، للحصول على المظهر الذي تحبونه وتتمنوه لشعوركم.

مكون رهيب لتطويل الشعر

الحلبة لتطويل الشعر، الحلبة هي مكون رهيب لتطويل الشعر وسنبين لكم طريقة استخدام الحلبة لتطويل الشعر، يمكن استخدام الحلبة لتطويل الشعر عن طريق إضافة مقدار من الحلبة مع مسحوق الحبق الجاف ومع مقدار من زيت الزيتون، وبعد ذلك قومي بتدليك شعرك بهذه الخلطة لمدة ثلث ساعة، وبعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ جيد جدا.

الخروع لتطويل الشعر

الخروع لتطويل الشعر، الخروع هو عبارة عن مكون من المكونات الرهيبة والجميلة والمعروفة لتطويل الشعر، فزيت الخروع مفيد جدا للشعر ضعي زيت الخروع على كل شعرك جيدا، ثم بعد ذلك قومي بلف شعرك بفوطة ساخنة لمدة ساعة ثم بعد ذلك قومي بغسله.

الشاي الأسود لتطويل الشعر

الشاي لتطويل الشعر، الشاي يستخدم في وصفات تطويل الشعر وسنقول لكم على طريقة لاستخدام الشاي في تطويل الشعر، عن طريق وضعه في وصفه وعمل سائل واستخدامه في تطويل الشعر ويتم ذلك عن طريق وضع ملعقة من الشاي ولكن ملعقة كبيرة ثم بعد ذلك نضيف له كوب ماء مغلي وبعد ذلك تقومي بتقليب المكونات كلها وتتركي الكوب لمدة دقيقتين، وبعد ذلك تقومي بوضع كوبين ماء دافئ في وعاء آخر وتضيفي له ملعقة صغيرة ملح، وتقلبي الملح حتى يذوب داخل الماء جيدا، ثم تصفي الشاي وتضعي الماء الذي قمتي بتصفيته في الوعاء الكبير الذي وضعتي به خليط الماء الدافئ والملح.

وتضعي معهم كوب من الخل الأبيض، وبعد أن تقومي بخلط كل هذه المكونات معا وتقلبيهم جيدا تقومي بوضعها في بخاخ وقبل أن تقومي باستخدام هذا الخليط بيومين أو يوم تقومي بغسل شعرك جيد جدا وتنظيفه تماما، وهذا الخليط لابد أن يوضع على شعر نظيف جدا وتضعيه على شعرك كله وتقومي بتدليك فروة رأسك خمس دقائق وبعد أن ينشف تماما تغسلين شعرك وتنظفيه