إعملي الميني ساندوتش بأسهل طريقة وبحشوات مختلفة للإستمتاع بالمذاق الرائع اللذيذ

المخبوزات هو أسم يطلق على أنواع مختلفة من المعجنات المخبوزة والتي من أشهى أنواعها الميني سندوتش الذي يمكن عمله بالعديد من الحشوات حلو وحادق وهو يعتبر مناسب للحفلات وأعياد الميلاد وأيضاً للأطفال في المدرسة أو كسناك بين الوجبات، وسوف نتناول الأن طريقة عمله بكل سهولة وبساطة ومكونات متوفرة في المطبخ.

مكونات ومقادير الميني ساندوتش:

4 كوب دقيق.

كوب حليب دافيء.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة زبدة.

ملعقة بيكينج بودر.

خليط دهن الميني ساندوتش:

1 بيض.

ملعقة حليب.

ملعقة فانيليا.

مكونات الحشوة:

أصابع جبنة شيدر.

زيتون مقطع.

خطوات تحضير ميني ساندوتش بحشوة الجبنة والزيتون:

نتأكد أولاً من فاعلية الخميرة في كوب نضع السكر والخميرة والحليب ونقلبهم ونتركهم في مكان دافيء لحين ان تخمر العجين. نضع في العجان أو وعاء العجن الخمير بعد أن خمرت والبيض والملح والبيكينج بودر واقوم بخفق المكونات معاً. نضيف الدقيق ونعجن المكونات حتى تتجانس ثم نضيف الزبدة ونستمر في العجن لمده 10دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. نغطي العجين ونتركها في مكان دافئ تخمر لمدة ساعة. بعد أن تخمر العجين نقوم بالتقسيم لكرات متساوية الحجم و نفرد كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل بيضاوي وبندء بالحشو بالجبن الشيدر والزيتون ولفها رول. نرص الميني ساندوتش في صينية مدهونة بالزيت ونتركها تخمر مرة أخري لمدة نصف ساعة. ثم ندهن وجه الميني ساندوتش بخليط الدهن ورشة حبة البركة ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. ثم نشعل الشواية بعد أكتمال النضج تأخد فقط لون ذهبي.

ملاحظات مهمة لنجاح ميني ساندوتش: