البريوش المسكر بالحليب و نكهة الزبدة بدون اثر على اليدين أو الفم

البريوش المسكر بالحليب ونكهة الزبدة المثالية في الطعم والشكل هو نوع من أنواع الخبز الفرنسي يمكن صناعته حلو أو مالح حسب ما يفضل ويستخدم العديد من الحشوات المختلفة لعمله البريوش يستخدم أفطار أو عشاء وغداء ولكن عمله مكلف لأن مكوناته من البيض والحليب والزبدة الأقبال على البريوش من الجانب الشعبي قليل لأن تكلفته شرائه وتحضيره غالية الثمن البريوش من الأكلات اللذيذة الغنية بالفيتامينات المغذية والمفيدة لذلك نقدم لك من موقع ثقفني طريقه تحضيره بسرعة وسهولة في المنزل.

طريقة عمل البريوش المسكر ومقاديرها

واحد ونصف ملعقة طعام كبيرة خميرة طازجة (والبديل 2 ملعقة صغيرة خميرة جافة).

حليب دافئ ربع كوب.

ملح 2 ملعقة صغيرة.

طحين ثلاثة ونصف كوب.

6 حبات بيض.

زبدة طرية واحد ونصف كوب.

سكر 2 ملعقة طعام كبيرة.

دهان الوجه:

صفار بيضة محفوفة.

ملعقة حليب سائل.

طريقة تحضير البريوش المسكر

نضع الخميرة والحليب الدافئ في وعاء ثم نخفض قليلا ونضع عليهم الملح. نضيف الطحين والبيض ونقلب حتى يصبح عجينة ناعمة لمدة 20 دقائق. نخفق الزبدة مع السكر بسرعة ثم يضاف إلى العجينة على مراحل مع الاستمرار في العجن 15 دقيقة حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء ويكون مظهر العجين لامع ومتوسط المرونة. وبعد نغطي الوعاء بكيس وعليه فوطة مطبخ في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم العجينة. تقسم العجينة إلى ثمانية قطع متساوية الحجم. نضع قطعة من العجين على سطح مدهون بالزيت ونمدها باستخدام الشوبك. ندهن وجه العجينة بالزبدة ثم نلفها على شكل رول. نحضر صينية خبز مدهون بالزيت ونضع فيها رول العجينة. نكرر نفس الخطوات السابقة إلى انتهاء كل قطع العجين. نعود ونغطى العجين من جديد ثم نتركها حتى بتختمر. في وعاء صغير نخفق صفار البيضة مع الحليب وندهن به وجه العجين. نحضر الفرن بتسخينه إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نضع الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة.

نخرج البريوش من الفرن بعد أن يحتمر من اسفل و من اعلي وننثر عليه السكر ثم نضعه في طبق التقديم ويقدم بجانب كوب الشاي أو القهوة وبالهناء والشفاء.