نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل الفشار بالكراميل في 3 دقائق للحصول على أجمل طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الفشار بالكراميل، كلنا نعرف ان الفشار يعد من الأطباق المهمة لدينا جميعا وهو ناتج من الذرة فالكثير منا يحبه كالادمان والاخر لا يحبة ويكون وجبة تسالي للعائلة والسهرات والاستمتاع بمشاهدة السينما او مبارايات الكرة، ومن خلال تلك المقال نوضح طريقة اعداد طبق فشار.

طريقة عمل الفشار بالكراميل

يجب عليك أولا توفير المقادير والمكونات للاعداد تلك الطبق الشهي عن طريق التالي:



معلقة من الزبدة.

كوب من السكر.

رشة ملح بسيطة.

معلقة زيت نباتي الذرة.

نصف كوب من الفشار الطازج.

طريق العمل

علينا بوضع الزبدة والزيت على النار الهادئة في وعاء و تُضاف إليها بذور الفشار الطَّازجة ويتم التغطية بعد ذلك لعدم التطاير بالمطبخ، وإليكم رابط طريقة عمل البطاطس المحشية.

يتم وضع الفشار على النَّار لمدة ثلاث دقائق و الانتباه بأن تكون النَّار هادئة.

نترك الفشار في جانب بعد نضجه ونقوم بتصنيع الكراميل وهو صلصة الفشار اللذيذة في هذا الكيان.

نضيف السكر على النار مع الماء ويقلب مرة واحدة لذوبان السكر بالماء دون أن يُحرك حتي يتغير لونه إلى اللون البني حتي نحصل علي لون الكراميل.

يتم وضع كمية الزبدة المتبقية، على خليط السكر والماء وتبدأ الزبدة بالذوبان، وتترك لمدة دقيقة على النَّار.

نقوم بوضع الخليط على الفشار مع التقليب حتى يتم التجانس في جميع حبات الفشار من المزيج.

نحضر صينية ونضع فيها الفشار المخلوط بالمزيج وندخلة الفرن لمدة خمس دقائق، حتى يتم الخليط كل الفشار ويستعيد قوامه.

يتم بعد ذلك وضع الفشار بالكراميل في طبق التَّقديم ساخن، وإليك رابط طريقة عمل الكشري المصري.

طريقة عمل الفشار الملون بالسكر

يتم اعداد طبق الفشار الملون للاطفال يلزم تجهيز المقادير والمكونات التالية:



ألوان طعام اصفر، ازرق، احمر، اخضر، الخ.

كوب سكر.

معلقة زيت طعام.

كوب ماء.

ربع طبق ذرة الفشار.

خطوات التجهيز

يتم دهان 3 صواني بالزيد مع تسخين الزيت في وعاء على نار متوسطة ، ثم نضيف ثلاث حبات من ذرة لتجربة الفشار لاختبار الزيت، في حالة الاعداد اذا الزيت في النار تامة للاعداد نضيف كل ذرة الفشار و نقوم بتغطية الوعاء وتركة لمدة ثلاث الي خمس دقائق، وإليكم رابط طريقة عمل المحشي .



. نلاحظ عملية الفرقعة لتحول الذرة الي فشار ويتم هز الوعاء ثم نطفئ النار.

علينا بنقل الفشار لطبق حراري و التخلص من أي حبة ذرة لم تنتج فشار.

القيام بوضع كوب سكر مع الماء في قدر على نار متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر ثم الغليان بدون تقليب لمدة خمس دقائق ليكون الخليط سميك ثم يضاف قطرات من ألوان الطعام مثل اللون الأحمر وغيرة و يوضع ثلث الفشار للقدر و نهدء الحرارة مع التقليب حتى يتم تغليف الفشار بالسكر والالوان ثم نصب الفشار على صينية وتفصل الحبيبات ويترك حتي يبرد، وإليك رابط طريقة عمل الملوخية بالأرانب.

طريقة الفشار بالكراميل للشيف فاطمة ابو حاتي

يتم اعداد طبق فشار بالكراميل بطريقة الشيف فاطمة ابوحاتي مع اتباع طريقة العمل وتوفير المقادير المناسبة كالتالي:



ربع معلقة كربوناتو.

كوب سكر.

معلقة زيت نباتي.

ربع كوب ماء.

٢٠٠جرام ذرة فشار.

طريقة العمل والتحضير

نقوم بوضع زيت في حلة وتسخينة واضافة الفشار والتقليب والتغطية للحلة وتهدئة النار حتي الفشار يتم اعدادة.

عند تجهيز الفشار نقوم بوضع السكر والماء في مقلية وتركهم للغليان علي نار متوسطة ويتم التقليب ان امكن للحصول علي لون ذهبي، وإليكم رابط طريقة عمل المسخن الدجاج. نعمل باضافة الكربوناتو ثم رفعها من علي النار مع التقليب ونقوم بوضعها علي الفشار سريعا والتقليب بطريقة سريعة أيضا. القيام بتحضير صينية مدهونه بالزيت وصب الفشار عليها ويترك حتي يبرد وتقديمة بكابات الفشار، وإليك رابط طريقة عمل الكيكة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الفشار بالكراميل.