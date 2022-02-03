نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طول عمرنا بنقليه غلط.. قلي الباذنجان بدون ما يشرّب زيوت نهائيا بحيلة بسطية تجعله صحي وخفيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة طول عمرنا بنقليه غلط.. قلي الباذنجان بدون ما يشرّب زيوت نهائيا بحيلة بسطية تجعله صحي وخفيف - ثقفني
طول عمرنا بنقليه غلط.. قلي الباذنجان بدون ما يشرّب زيوت نهائيا إليكم أفضل وصفة لقلي الباذنجان بطريقة صحية بدون أن يتشرب الباذنجان كمية كبيرة من الزيت، فالباذنجان المقلي من الأكلات التي نفضلها جميعنا ونقوم بعملها بأكثر من وصفة وطريقة، ولكن أحيانًا يتم قليها لفترة طويلة تتسبب في تشرب كمية كبيرة جدًا من زيت القلي والزيت ليس شيئًا صحيًا كثيرًا وخاصة بالنسبة للأشخاص المصابة بمرض السمنة المفرطة، كما أنه قد يفقد الباذنجان القيمة الغذائية الكاملة له ويصبح ضارًا.
كيفية قلي الباذنجان بطريقة صحية
- قومي بتقطيع الباذنجان إلى قطع دائرية متوسطة السمك وقومي برّشه بالملح من جميع الجوانب.
- قومي بوضع شرائح الباذنجان على المصفاة حتى يتم تصفيتها بشكل كامل من الماء أو أي سوائل.
- ضعي الباذنجان في الشرفة حتى يتعرض لأشعة الشمس ويصبح جافًا.
- الملح يساعد في تسريع قلي الباذنجان وتصفيته من الماء يساهم في عدم امتصاص كمية كبيرة من الزيت.
- بعد ذلك قومي بوضع الباذنجان داخل الميكروويف حتى يسخن ويذوب به الملح ثم سخني الزيت مسبقًا قبل وضع الباذنجان به.
- بعد ذلك ضعي شرائح الباذنجان داخل الطاسة في الزيت وقلبيها حتى تحمر ويصبح لونها داكنًا قليلًا عن لونها الأصلي وقومي بإخراجها من الزيت.
أهم فوائد الباذنجان الصحية
- يعمل الباذنجان على تخليص الجسم من أي معادن سامة مثل معدن الرصاص أو الزئبق أو الزرنيخ مما يساعد في حماية الجسم وتخليصه من الالتهابات.
- كما أنه أيضًا يعمل على حماية الحمض النووي ويحمي الجسم من الموت أو الإصابة بالأمراض الخطيرة.
- مفيد جدًا لصحة الدماغ البشري حيث أنه يحافظ على خلايا مخ الإنسان ويحمي من الخرف والإصابة بمرض الزهايمر المزمن.
- وأيضًا يساعد الباذنجان الجسم على الاستفادة من الأطعمة التي يتناولها ويخلصه من أي نفايات ضارة وسامة.
- يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان والقلب ومشكلة التهابات المفاصل.
- يعمل الباذنجان على إمداد الجسم بالحديد الذي يحمي الجهاز المناعي ويعالج مشكلة فقر الدم وانخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.
- يضبط مستوى السكر في الدم فهو مفيد إلى حد كبير للأشخاص المصابة بداء السكري من النوع الثاني.
- يخفض مستوى ضغط الدم بالنسبة للأشخاص التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ