طول عمرنا بنقليه غلط.. قلي الباذنجان بدون ما يشرّب زيوت نهائيا بحيلة بسطية تجعله صحي وخفيف

طول عمرنا بنقليه غلط.. قلي الباذنجان بدون ما يشرّب زيوت نهائيا إليكم أفضل وصفة لقلي الباذنجان بطريقة صحية بدون أن يتشرب الباذنجان كمية كبيرة من الزيت، فالباذنجان المقلي من الأكلات التي نفضلها جميعنا ونقوم بعملها بأكثر من وصفة وطريقة، ولكن أحيانًا يتم قليها لفترة طويلة تتسبب في تشرب كمية كبيرة جدًا من زيت القلي والزيت ليس شيئًا صحيًا كثيرًا وخاصة بالنسبة للأشخاص المصابة بمرض السمنة المفرطة، كما أنه قد يفقد الباذنجان القيمة الغذائية الكاملة له ويصبح ضارًا.

كيفية قلي الباذنجان بطريقة صحية

قومي بتقطيع الباذنجان إلى قطع دائرية متوسطة السمك وقومي برّشه بالملح من جميع الجوانب.

قومي بوضع شرائح الباذنجان على المصفاة حتى يتم تصفيتها بشكل كامل من الماء أو أي سوائل.

ضعي الباذنجان في الشرفة حتى يتعرض لأشعة الشمس ويصبح جافًا.

الملح يساعد في تسريع قلي الباذنجان وتصفيته من الماء يساهم في عدم امتصاص كمية كبيرة من الزيت.

بعد ذلك قومي بوضع الباذنجان داخل الميكروويف حتى يسخن ويذوب به الملح ثم سخني الزيت مسبقًا قبل وضع الباذنجان به.

بعد ذلك ضعي شرائح الباذنجان داخل الطاسة في الزيت وقلبيها حتى تحمر ويصبح لونها داكنًا قليلًا عن لونها الأصلي وقومي بإخراجها من الزيت.

أهم فوائد الباذنجان الصحية