طريقة عمل خبز التورتيلا الشهي في البيت لكل أنواع السندوتشات

خبز التورتيلا هو عبارة عن نوع من أنواع الخبز المكسيكي الأصل، فهو نوع مختلف تماماً عن الخبز العادي الموجود في الشرق الأوسط وله طعم آخر، وأصبح يستخدم بكثرة في المطاعم في عمل السندوتشات والكريبات، ويمكن حشوه بالكثير من أنواع الحشوات، حيث يعطي طعم آخر من ذلك السندوتش المحضر باستخدام أنواع أخرى من الخبز، لذلك سوف نذكر طريقة عمل خبز التورتيلا الشهي في المنزل بمكونات بسيطة، ولكي نستطيع عمل السندوتشات مثل المطاعم.

طريقة عمل خبز التورتيلا الشهي

يمكن عمل خبز التورتيلا بمكونات بسيطة جداً ومتوفرة في كل من منزل، وهذه المكونات هي كالآتي:

دقيق بمقدار ثلاث أكواب.

كوب من الماء.

سكر بمقدار ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ربع كوب من الزيت.

طريقة التحضير