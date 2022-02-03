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عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز التورتيلا الشهي في البيت لكل أنواع السندوتشات - ثقفني
خبز التورتيلا هو عبارة عن نوع من أنواع الخبز المكسيكي الأصل، فهو نوع مختلف تماماً عن الخبز العادي الموجود في الشرق الأوسط وله طعم آخر، وأصبح يستخدم بكثرة في المطاعم في عمل السندوتشات والكريبات، ويمكن حشوه بالكثير من أنواع الحشوات، حيث يعطي طعم آخر من ذلك السندوتش المحضر باستخدام أنواع أخرى من الخبز، لذلك سوف نذكر طريقة عمل خبز التورتيلا الشهي في المنزل بمكونات بسيطة، ولكي نستطيع عمل السندوتشات مثل المطاعم.
طريقة عمل خبز التورتيلا الشهي
يمكن عمل خبز التورتيلا بمكونات بسيطة جداً ومتوفرة في كل من منزل، وهذه المكونات هي كالآتي:
- دقيق بمقدار ثلاث أكواب.
- كوب من الماء.
- سكر بمقدار ملعقة صغيرة.
- ملح بمقدار ملعقة صغيرة.
- ربع كوب من الزيت.
طريقة التحضير
- يتم إحضار طبق عميق ونضع فيه مقدار الدقيق والملح والسكر، ونقلبهم جيداً.
- نضيف مقدار الزيت ونقلب جيداً.
- بعدها نضيف الماء تدريجياً، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ولينة، ولكن يمكن تشكيلها بسهولة.
- نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات بحجم على حسب الرغبة.
- نتركها ترتاح لمدة ساعة.
- بعد أن ترتاح العجينة، نحضر كل قطعة من العجينة ونضعها على سطح مستوي مرشوش بالدقيق، ونفردها باستخدام عصا فرد العجينة، إلى سمك رقيق على حسب الرغبة.
- نضع مقلاة على النار وندهنها بالقليل من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن.
- نضع رغيف عجينة التورتيلا في المقلاة، ونتركها حتى تتحمر، ثم تقلب على الجهة الأخرى، بعدها يتم إخراجها ووضعها في كيس حتى تبقى دافئة.
- يتم عمل الخطوة السابقة على كل أرغفة العجينة المفرودة.
- وهكذا نكون قد حصلنا على خبز التورتيلا اللذيذ، والذي يمكن حشوه بالكثير من أنواع الحشوات، مثل الشوكولاتة، أو الجبنة أو الشاورما أو اللحمة والفراخ، أو البطاطس، أو الطعمية، وغيرها الكثير من الحشوات.
- تعتبر هذه السندوتشات مناسبة للأطفال والطلاب في المدارس، وحتى كغذاء في محل العمل.
- وأفضل أنواع الحشوات هي الشاورما، المصنوعة من صدور الفراخ، وهذه الحشوة تكون كالآتي:
- تقطيع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة، ووضع الزبادي والبهارات وعصير الليمون عليها، وتقطيع بعض الفلفل الألوان، وبعض الخضار، ثم تسويتها على النار، ونضع الجبن عليها، ثم حشو خبز التورتيلا بها.
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