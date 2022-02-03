بديل الكيراتين.. مكون سحري لفرد الشعر وتنعيمه ارخص مكون مفعوله مثل السحر مش هتستغني عنه

مكون سحري لفرد الشعر وتنعيمه ارخص مكون مفعوله مثل السحر طريقة فرد الشعر بالنشا هي موضوع مقالنا اليوم، يمكنك الآن ترك كل المنتجات والوصفات الكيميائية الضارة لتنعيم وفرد الشعر واتجهي لطريق الوصفات الطبيعية، فهي ما تعطيك النتائج المطلوبة ومعها فوائد إضافية لشعرك بمثابة الهدية، فالمنتجات والمكونات الطبيعية لا تعطيك فقط الطلب وإنما تمد شعرك بفوائد أخرى متعددة وعظيمة والتي يمكنك من خلالها الحصول على شعر ناعم وانسيابي وخالي من أي مشاكل، كما أنها وصفات غير مكلفة كالمنتجات الجاهزة.

مكون سحري لفرد الشعر وتنعيمه ارخص مكون مفعوله مثل السحر

مكونات الطريقة:-

سبع ملاعق من نشا الذرة الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

زيت زيتون بمقدار ثلاث ملاعق.

خطوات التحضير:-

أحضري وعاء كبير مناسب وقومي بوضع النشا والعسل وزيت الزيتون في الوعاء وقلبيهم جيدًا بملعقة معدنية حتى يصبح الخليط متجانس.

اغسلي شعرك وتأكدي من أنه خالي من أي زيوت وكريمات عليه ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أجزاء أو خمسة متساويين.

ابدئي في فرد الخليط على شعرك بكميات متساوية على كل جزء من الأجزاء وافرديه بفرشاة صبغ الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين كاملين وغطي شعرك بباروكة الرأس البلاستيكية بعد أن تصففيه وترفعيه على شكل كعكة.

بعد ذلك ارفعي الباروكة واغسلي شعرك بالماء والشامبو وتأكدي من أنك قمتي بإزالة كل الخليط من على شعرك حتى لا يترسب النشا على شعرك.

اتبعي هذه الطريقة مرتين من كل أسبوع لمدة شعر وتمتعي بشعر ناعم وخالي من التجعيدات.

طريقة تنعيم الشعر وفرده بالنشا والعسل

مكونات الطريقة:-

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا.

ماء فاتر.

عسل أبيض.

زيت جوز الهند.

خطوات التحضير:-