طريقة عمل الكبسة بالدجاج السهلة مثل المطاعم ومذاق شهي رائع

تُعتبر الكبسة من أكثر الوجبات المشهورة في الشرق الأوسط وخصوصاً في دول الخليج العربي، فهي عبارة عن أرز ودجاج ومكسرات يتم طبخهم بطريقة معينة تجعلهم يصنعون أكثر أكلة لذيذة يحبها جميع جميع فئات الناس، حيث يتم تقديم هذه الوجبة في كل المناسبات والعزائم في دول الخليج، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل الكبسة بالدجاج السهلة من خلال هذه المقالة.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج السهلة

حتى تتمكن من تحضير طبق الكبسة، يجب أولا معرفة مكونات هذه الوصفة، والتي هي كالآتي:

دجاج مقطع إلى أرباع.

اثنين كوب من الأرز، أو أكثر بناءا على عدد الأفراد، ويتم غسله جيدا، ونقعه بالماء الفاتر.

نصف كوب من الزبيب.

فول سوداني مقشر ومحمص.

كاجو وصنوبر اختياري على حسب الرغبة.

بصل مفروم بمقدار اثنين حبة.

طماطم بمقدار اثنين حبة.

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم.

سمن وزيت.

بهارات الكبسة الجاهزة.

ليمون مجفف أسمر.

كمون وفلفل أسود وفلفل أحمر وكزبرة ناشفة، كركم، وحبهان، قرفة، ورق لورا، قرنفل وزنجبيل.

طريقة التحضير