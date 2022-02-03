بالمشط فقط لفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالمشط من أهم الطرق المتميزة والتي من خلالها يكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بالتجهيز لتلك الوصفة من خلال اتباع خطوات بسيطة للف وإعداد ورق العنب وورق الكرنب بشكل سهل وسريع في المنزل وبأيسر الطرق حيث تعد الطريقة التي يتم فيها استعمال المشط في اللف للورق من بين أكثر الطرق التي تجعل الملفوف جاهز وصالح للتسوية، ومن خلال ما يأتي أهم المكونات وطريقة الاستعمال للمشط بشكل سريع للانتهاء من خطوة اللف للورق وبمنتهى السرعة.
لف ورق العنب والكرنب بالمشط
اللف السريع لورق العنب والكرنب بالمشط من الممكن أن يتم استعمالها والاعتماد التام عليها من خلال خطوات تقوم ربة المنزل بها لإعداد أشهى وصفة، حيث تعتبر وصفة المحشي الورقي المشكل من أهم الوصفات والتي قد تتخذ الوقت الطويل إذا ما قد تم الإعداد لوصفة من خلال خطوات الإعداد واللف العادي، ولكن هناك الطرق التي تيسر بشكل كبير من الحصول على الملفوف سريعا والانتهاء من لف الخضار الورقي بأسرع وقت ممكن، وإليكم أهم الخطوات التي من خلالها من الممكن أن يتم اللف للورق بالطريقة السهلة والتي يستعمل فيها المشط.
خطوات لف ورق لعنب والكرنب بالمشط
من الممكن أن يتم اللف السريع لورق العنب وورق الكرنب بالمشط باتباع تلك الخطوات البسيطة والتي تشمل ما يلي:
- الخطوة الأولى تكون هي التجهيز للورق المراد حشوه ولفه وهذا من خلال استعمال الماء المغلي مع إضافة كمية من الكمون ومن الممكن أن يستعمل بعد التصفية التامة للورق يتم وضعه بوعاء ملائم.
- تقطيع الورق بشكل منتظم إلى مربعات صغيرة، وتلك الكمية من الورق يتم توزيعها على الفلانشة.
- تجهيز الخليط المراد حشو الورق به من الأرز مع التوابل مع صلصة الطماطم والملح والبقدونس مع إضافة البصل المبشور مع الثوم.
- باستعمال المشط نقوم باللف السريع للورق المتوفر والمتاح من الورق، حيث تعتبر الطريقة من أسرع الوسائل للانتهاء من لف الورق بعد حشوه بالخليط المتوفر.
- بعد انتهاء خطوة اللف تتم تسوية المحشي على حرارة هادئة.
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