نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لترطيب وتنعيم واليدين والتخلص من جفاف وخشونة اليدين نهائيا في فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لترطيب ألأيد، يوجد لاسمرار اليدين العديد من الأسباب فمنها التعرض الكثير لأشعة الشمس والتعرض أيضاً للعديد من العوامل مثل المواد الكيميائية الموجودة في بعض المنظفات لذلك نجد اليدين يتحول لونها إلى اللون الأسود ويوجد الكثير من الطرق والعلاجات للقضاء على اسمرار اليدين لذلك سوف نذكر من خلال هذا المقال القادم طريقة تحضير بعض الوصفات والعلاجات التي تساعد في التخلص من اسمرار اليدين وترطيبها ومنها الآتي.

وصفة لترطيب الأيد

الفازلين:

المكونات:

ماء دافئ.

فازلين.

طريقة الاستخدام:

نقوم بغسل الايد بماء فاتر.

ثم بعد ذلك ندهن الفازلين قبل النوم.

نرتدي قفازات حتى الصباح.

الماء الدافئ:

المكونات:

ماء دافئ.

القليل من زيت اللافندر أو زيت الورد.

طريقة الاستخدام:

نضع الماء الدافئ وبضع قطرات من الزيت في وعاء.

بعد ذلك نقوم بنقع الايد لمدة ١٠ دقائق.

خلطات لتبيض ألأيد

خلطة الليمون:

نستخدم خلطة الليمون في تفتيح اليدين لأن الليمون يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يساعد كثيرا في تفتيح البشرة ويعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتستخدم الليمون عن طريق وضع عصير الليمون على اليدين لمدة عدة دقائق ثم تشطف جيداً.

خلطة الزبادي مع الكركم:

يساعد لبن الزبادي على تفتيح البشرة كما يعمل أيضاً على ترطيبها لاحتواء اللبن الزبادي على البروبيوتيك الذي يجعل البشرة نضرة و متألقة.

المكونات:

مقدار كوب من اللبن الزبادي البارد.

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير:

نقوم بإضافة ملعقة الكركم إلى اللبن وتخلط المكونات جيداً حتى تمتزج ونحصل على خليط متماسك.

ثم نوزع الخليط على اليدين لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم نشطف اليدين بالماء البارد.

وللحصول على ناجحة ممتازة نستخدم هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوعين حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

خلطة الخيار

تساعد خلطة الخيار في تهدئة البشرة كما تعمل هذه الوصفة على إزالة الاسمرار الناتج عن الشمس.

المكونات:

مقدار ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار الطّازج.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير