المقصقص اليمني بعجينة ناجحة وطريقة سهلة وبسيطة فى المنزل

يعتبر المقصقص اليمني من أنواع الحلويات المشهورة فى اليمن، وقد اشتهر بهذا الاسم لانه يتم قص عجينته الى أشكال مختلفة بحسب الذوق سواء مربعات أو مثلثات، كما انه من أنواع الحلوى السهلة السريعة فى تحضيرها ولا تحتاج الى فرن فهى تقلي فى الزيت، وكذلك فهى تتكون من مكونات بسيطة وموجودة فى المنزل لذا يكون من السهل على كل ربة منزل تنفيذه بكل سهولة، وسوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير المقصقص اليمني بالتفصيل.

مقادير المقصقص اليمني

يحتوى المقصقص اليمني على عدة مكونات مفيدة ومغذية وغير مكلفة وهى كالتالي:

كوب من الدقيق الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق الأسمر ( البر ).

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من السكر.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل المقصقص اليمني سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نحضر وعاء كبير وننخل به الدقيق الأبيض والأسمر ثم نضيف اليه اللبن البودرة وحبة البركة والفانيليا. نقلبهم مع بعض كويس جدا حتى يختلطوا تماماً. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الماء والخميرة والسكر ونقلبهم كويس حتى يذوب السكر ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. بعد ذلك نضيف عليها السمنة ونقلبهم كويس ثم نضيف عليهم خليط الدقيق السابق بالتدريج مع العجن حتى ننتهى من الكمية كلها. نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ثم نغطيها ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعودة على الأقل. بعد ما تختمر نقوم بفردها على سطح املس بالنشابة ونقطعها الى مربعات او مثلثات حسب الرغبة. نتركها ترتاح مرة أخرى بعد التقطيع لمدة ١٠ دقائق. نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت للقلي ونضعها على النار ونتركه حتى يسخن. ثم نقوم بقلي المربعات حتى تأخذ اللون الذهبيونخرجه من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. بعد ذلك نضعه فى طبق التقديم ويقدم وبالف صحه وعافيه.

فوائد حبة البركة للجسم

تحتوي حبة البركة على الكثير الفوائد الصحية للجسم سوف نذكر بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي:

تخفف من احتقان الانف وسيلانها والعكس والكحة والسعال. تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعي. تخفف من آلام المعدة وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي من الالتهابات والقرح.

فوائد اللبن البودرة

هناك بعض الفوائد لللبن البودرة سنذكر بعضها فيما يلي:

يمكن تخزينه لفترة طويلة على عكس اللبن السائل. غير مكلف بالنسبة لمنتجات الألبان الأخرى. يستخدم فى المعجنات وفى أنواع الحلويات المختلفة وفى الطبخ أيضاً. يحتوي على فيتامين ك الذى يحد من تخثر الدم وتجلطه ويساعد فى تنشيط الدورة الدموية.

فوائد السمنة

تحتوي السمنة على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: