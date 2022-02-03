طريقة سحرية لعمل الخيار مخلل المقرمش في المنزل زي الجاهز بالضبط وفي اقل وقت

طريقة عمل الخيار المخلل، مخلل الخيار ضمن المقبلات الشهية المفضلة عند الكثيرين، وتقدم على كافة الموائد العربية لأن له طعم مميز ويعطي للطعام مذاق آخر، فهناك دول عربية كثيرة تقدمه كطبق مقبلات بمفرده والآخرين يقدمونه على السلطة أو يدخلونه في الساندوتشات المختلفة فهو منتشر في حشو ساندوتش الشاورما والفلافل، والجدير بالذكر أنه يمكن الحصول عليه في المنزل بطريقة سهلة.

أسهل طريقة للخيار المخلل

المقادير:

كيلو خيار.

عدد ٣ ملاعق ملح كبيرة.

نصف كوب خل.

نصف ملعقة ثوم مهروس.

طريقة التحضير:

نبدأ بغسل الخيار جيداً بماء جاري ونقطعه.

ثم وضعه في وعاء مناسب ونقطعه بالحجم المناسب.

نضع الخيار والماء على النار ليغلي ثم نصفيه من الماء الموجودة به.

ثم نضع الخيار بعد غليه في وعاء زجاجي نظيف ونضيف له خليط الماء والخل والثوم والملح.

ثم نترك الخيار والخليط السابق في الوعاء لمدة ساعتين ويمكن تقديمه بألف هنا وشفا.

طريقة عمل مخلل الخيار مع الفلفل

المكونات:

مقدار كيلو خيار.

مقدار كيلو فلفل أخضر.

ملح طعام خشن.

كوب خل.

حبة البركة.

ثوم مقشر.

عدد ٦ ملاعق سكر.

طريقة التحضير:

أول خطوة نغسل الخيار والفلفل جيداً، ونجففهم من أي ماء.

نضع نضعهم معاً في وعاء نظيف ونضيف لهما كيس الملح ونقلب جميع المكونات معاً.

بعد ذلك نضيف الخل ونقلب الخليط مرة ثانية، وآخر شيء نضع فصوص الثوم، وحبة البركة، والسكر.

في النهاية نغلق الوعاء ونتركه لمدة ٢٤ ساعة، وبعد ذلك نقدمه.

وقد ذكرنا سابقا بعض الطرق الأخري عن طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل.

طريقة إعداد مخلل الخيار

المكونات:

كيلو خيار صغير.

ملعقتان كبيرتان خل.

كوبان ماء فاتر.

ملعقتان ملح طعام خشن.

ربع ملعقة سكر.

زيت زيتون.

ربع كيلو فلفل أخضر.

برطمان محكم الغلق.

طريقة التحضير

نغسل الخيار جيداً، ونتأكد من عدم وجود شوائب به خاصة في أطرافه.

بعد ذلك نأتي بكمية الخيار المغسولة ونصنع بكل حبة خيار ثقوب بالسكينة.

بعد ذلك نقوم برض حبات الخيار بداخل البرطمان بجانب بعضهم ونرتبهم ليأخذوا كل عمودي.

ثم نذيب كل من: الملح، الخل، السكر مع الماء ونسقي به الخيار في البرطمان.

بعد ذلك نسلق الفلفل الأخضر ونضعه في البرطمان.

ثم نضع كمية زيت زيتون قليلة على الوجه.

نغلق البرطمان بإحكام يفضل استخدام كيس بلاستيك في الغلق حتى لا يسمح بدخول أي هواء.

نترك البرطمان مغلق لمدة ٣ أيام أقل مدة وبعد هذا يمكن استخدامه.

المخللات بأنواعها المختلفة من الأطباق التي لا غنى عنها على سفرة الطعام في كافة الوجبات على مدار اليوم، فهناك من يقدمه على أنه طبق مقبلات بجانب الوجبات الرئيسية وآخر يقدمه على أنه طبق رئيسي على طاولة الطعام، ونجد أن المخلل عبارة عن نوع ما من الخضراوات يتم تخليله فهناك أنواع كثيرة نحصل من خلالها على مخلل لذيذ، مثل: الخيار، اللفت.