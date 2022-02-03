اوعي تشتري الزبدة تاني.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في البيت بطعم ومذاق أحلي من الجاهز

طريقة عمل الزبدة البلدي الفلاحي من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في الحصول على أفضل نوع من أنواع مكون الزبد الفلاحي عالي الدسم والخالي من المواد الحافظة، أو المكونات الضارة والتي قد تكون نتيجة عمل الزبد الصناعي من مكونات زيوت مهدرجة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات والتي من الممكن أن تفيد في التحضير السريع للوصفة المميزة من الزبد الفلاحي للحصول عليها في أقل وقت وأفضل قوام للاستعمال في أغراض الطهي المختلفة.

طريقة عمل الزبدة البلدي الفلاحي

طريقة بسيطة لعمل الزبدة البلدي الفلاحي من أهم المكونات وهو الحليب كامل الدسم ويفضل من النوع الجاموسي، حيث تعتبر الوصفة المميزة من الزبد الفلاحي الطبيعي من أهم ما يمكن الاعتماد عليه لعمل أفضل الأنواع من المعجنات والمخبوزات حيث يكون من السهل على ربت البيوت القيام بالتحضير السريع للوصفة بعد أن توفر مكونات بسيطة جدا نذكرها من خلال ما يأتي:

مكونات لعمل الزبد الفلاحي

من أهم المكونات التي من الممكن أن تحضر لعمل أفضل نوع زبد ما يلي:

لتران من الحليب كامل الدسم من النوع الجاموسي.

زجاجتان فارغتان.

مكعبات من الثلج.

وعاء مناسب.

طريقة التحضير لوصفة الزبد الفلاحي

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة الزبد الطبيعي الفلاحي من خلال اتباع خطوات سهلة على كل ربات البيوت أهمها ما يلي: