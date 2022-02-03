طريقة بسيطة لعمل البرجر فى المنزل وبأقل التكاليف

يعد البرجر من الوجبات السريعة الخفيفة، والتى يتم عمله لاستخدامه فى عمل الساندويتشات أو يقدم كوجبة خفيفة، كما انه يعد من الوجبات المفيدة والمغذية لانه يحتوى على مكونات مفيدة وتحتوى على البروتين والفيتامينات، وكلها تمد الجسم بالطاقة وتساعد فى بناء الأجسام وهى من أنواع الساندويتشات التى تقدم فى المطاعم الكبرى، وعليها إقبال كبير من الكبار والصغار ويحبون طعمها كثيراً، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البرجر فى المنزل بالتفصيل.

مكونات البرجر

يتكون البرجر من مكونات بسيطة وغير مكلفة بالنسبة لشرائه من الخارج وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤ فص من الثوم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من البقسماط.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من بهارات برجر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل البرجر سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عمله فى المنزل بكل سهولة ويكون أحلى من الجاهز وهى كمايلي:

فى الكبة نقوم بفرم اللحمة جيدا ونضيف عليها البصل والثوم جيداً حتى يموزجوا تماماً. ثم نضيف عليهم الدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود والبهارات ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف عليهم البيضة بعد خفقها ونمزجها مت الخليط حتى يختلطوا تماماً. ثم نضع الخليط فى كيس بلاستك ونضعه فى الثلاجة ونتركه لمدة ٣ ساعات على الأقل. بعد ذلك نخرجه من الثلاجة ونقوم بفردها ثم تقطيعها بالحجم المناسب أو نأخذ شوية في كيس ونبططهم بشكل دوائر متساوية فى الحجم. ثم نحتفظ بهم فى الفريزر مع وضع كيس بين كل واحدة والأخرى حتى يسهل فكهم عند الاستخدام. نخرجه قبل القلي من الفريزر بفترة حتى يسهل فك الطبقات عن بعضها. ثم نقوم بإحضار طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونقليه من الجانبين حتى ينضج تماماً، او يمكنك شويه على الجريل. نخرجه من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نقوم بتقديمه بوضعه فى الخبز المخصص له وندهنه بالكاتشب أو المايونيز ويقدم بجواره البطاطس المقلية وبالف هنا وشفا.

فوائد اللحم المفرومة

هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي:

مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

فوائد الثوم

يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي:

يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم. يزيد من إنتاج اكسيد النيتريك فى الأوعية الدموية ويعمل على توسيعها والحد من الجلطات. يحارب الكثير من أنواع الجراثيم والفيروسات والعدوى الفطرية. يساعد فى معالجة الزكام بسرعة. يحتوى على مضادات الأكسدة التى تقوى جهاز المناعة فى الجسم.

فوائد البصل

يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: