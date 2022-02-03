نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر منتجات العناية بالجسم من وصفات الجمال العربي التراثية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتجات العناية بالجسم ووصفات الجمال العربي هي الأقدم والأشهر في العالم؛ فمنذ فجر التاريخ اشتهرت النساء العربيات بالجمال. استلهمت الشركات العالمية منتجات العناية بالجسم من وصفات العرب التي أشتهر بها العرب قديما ومنها ملح البحر الميت وزيت الأرغان وأهم ما يميزها أنها جميعها من الوصفات الطبيعية التي لايوجد منها أي ضرر للبشرة في هذا المقال سنتعرف على أهم المواد الطبيعية التي أُستخدمت قديماً لإبراز الجمال والعناية بالمظهر بجانب أهم منتجات العناية بالجسم الحديثة التي تعتمد على هذه المواد وقد تهم المرأة العربية اليوم.

منتجات العناية بالجسم زيت الأرغان:

يأتي زيت الأرغان أو الذهب السائل حصراً من دولة المغرب العربي ويتم استخراجه من حبوب شجرة الأرغان بجنوب المغرب. تعد هذه الشجرة من أندر الأشجار؛لذا فإن زيت الأرغان من أغلى الزيوت بالعالم، وقد وصل إلى نساء البلاد المجاورة قديماً بالتجارة.

استخدمت السيدة المغربية والعربية زيت الأرغان منذ قرون لترطيب الجلد ومحاربة تقدم السن والعناية بالشعر بجانب فوائده الغذائية المتعددة.

أثبتت الدراسات الحديثة صحة كل هذه الفوائد بجانب غناه بفيتامينات A و E ومادة Omega 9.

من المنتجات الحديثة لزيت الأرغان:

منتج MoroccanOil للجسم

شامبو Herbal Essences للشعر

منتج ماركة The Ordinary للبشرة

منتجات العناية بالجسم زيت الزيتون:

يعد زيت الزيتون هو الزيت الأشهر على الإطلاق في الوصفات العربية للجمال والصحة التي ما زالت تستخدم في صورتها الطبيعية حتى الآن. ينتشر شجر الزيتون حول العالم، لكن الزيت الأفضل دون شك هو زيت الزيتون البكر المستخرج من شجر سيناء بمصر والتي أقسم بها الله عز وجل في القرآن الكريم وكذلك الزيت المستخرج من أرض فلسطين العزيزة.

استخدمت المرأة المصرية قديماً زيت الزيتون في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالأظافر لما له من فوائد متعددة للبشرة والشعر.

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وفيتامين E؛ ولذلك هو جزء من نظامنا الغذائي حتى الآن.

منتجات العناية بالجسم بزيت الزيتون:

مقشر الجسم من Bath & Body works

زيت للوجه والجسم من Bio Skincare

زيت للشعر والاظافر من Aroma Tierra

منتجات العناية بالجسم الكحل العربي:

من أشهر ما يميز المرأة العربية خاصة نساء شبه الجزيرة العربية هي العيون الواسعة المكحلة، والتي تغنى بها العديد من الشعراء. الكحل العربي من أفيد المواد للعناية بالعيون ومقاومة أمراضها بجانب تكثيف الرموش ومنع تساقطها.

استخرج العرب قديما الكحل الطبيعي من راتنج الأشجار و حجر الأثمد.

من منتجات الكحل الحديثة:

قلم كحل من L’Oreal Paris

جيل كحل من elf

كحل سائل Elizabeth Helen من ماركة محمود سعيد

ملح البحر الميت:

يستخرج ملح البحر الميت من البحر الميت بالأردن ويتميز بنسبة ملوحة عالية جداً تقدر بأكثر من 7 أضعاف نسبة الملح الموجودة بمياه المحيطات. بالإضافة لذلك، فإن نسبة المعادن وتنوعها بهذا الملح تعالج العديد من الأمراض وتوفر العناية للجلد.

دخل ملح البحر الميت قديماً في صناعة الادوية وكريمات البشرة والتقشير والصابون، ومازال يدخل في صناعة الصابون حتى اليوم. كما استخدم طمي البحر الميت الغني بالملح والمعادن لعمل الماسكات والكريمات.

منتجات العناية بالجسم لملح البحر الميت:

ملح البحر الميت من Westlab

مجموعة Natural Glow من كريمات و ماسكات ومقشرات ملح البحر الميت

صابون البحر الميت للبشرة من امتنان

ماسك طمي البحر الميت من Pure Body Naturals

الحناء:

تعد الحناء أو الحنة من أركان حضارات شبه الجزيرة العربية، لكن في الحقيقة تعود جذور استخدام الحنة لأبعد من ذلك بكثير. تنمو شجرة الحناء في دول حوض البحر المتوسط التي تتميز بالمناخ الحار وكانت أشهر هذه الدول هي السودان. بدأ المصريون القدماء في معرفة فوائد الحنة التجميلية والعلاجية المتعددة بجانب معرفة خصائصها. استخدمها المصريون القدماء في صناعة الأدوية والكريمات العلاجية المستخدمة في علاج الإكزيما والبثور والثآليل، كما كانت من أساسيات تركيبة التحنيط.

أما في الجزيرة العربية، فقد فاق الاستخدام التجميلي للحنة الاستخدام الطبي. فقد استخدمت الحناء في صبغ الشعر وخضاب اليدين والقدمين وأيضاً جاء ذكرها في الأشعار العربية.

منتجات الحنة الحديثة: