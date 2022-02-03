طريقة عمل شيكولاتة باونتي بمكونات بسيطة وبخطوات سهله في المنزل

طريقة عمل شيكولاتة باونتي من بين أبسط الطرق والخطوات التي من الممكن أن تقومي بتخضيرها عند قيامك بصنع الشوكولاتة، كما أنها لن تحتاج للعديد من الوقت، كذلك من الممكن تزيينها بالكثير من المكونات المفضلة لديك، حيث أنه من الممكن أن يتم تزيينها بالكراميل أو صوص الشوكولاتة البيضاء أو الشوكولاتة الداكنة، والكثير الآن من عشاق الشوكولاتة يقومون بالبحث عن طريقة تحضير شوكولاتة باونتي في المنزل، إذ أن الشوكولاتة تتسم بطعمها الخاص والفريد من نوعه وكذلك الشهي واللذيذ، وبعيداً عن مذاقها فهي أيضاً تتسم بأن لها الكثير من الفوائد التي لا حصر لها التي تعود على الجسم بالنفع، حيث أنها مليئة بالعناصر الغذائية الكثيرة والمتعددة، كما أن الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن بإمكانهم تناول كميات أكبر من الشوكولاتة، لكن أيضاً لا بد من عدم الإفراط في تناولها.

طريقة عمل شيكولاتة باونتي

كوب واحد فقط من جوز الهند.

القليل من السكر.

زبدة “ثلاث ملاعق كبيرة”.

¼ كوب متوسط من اللبن السائل.

مقدار مناسب من الشيكولاتة البيضاء أو الغامقة الخام المستخدمة في صنع الحلوى.

طريقة تحضير شكولاتة باونتي

في البداية ضعي الحليب السائل والسكر وكذلك الزبدة في وعاء على الموقد، وتابعي المزج جيداً إلى أن تذوب كافة المقادير مع بعضهم البعض.

بعد ذلك قومي برفعها عن النار وبعد ذلك قومي بإضافة القليل من جوز الهند إليها وتابعي التقليب إلى أن تحصلين على قوام متجانس، وبعد ذلك قومي بوضعها في الثلاجة إلى أن تتماسك وتصبح معكِ عجينة عجينة.

بعدها قومي بإخراج عجينة جوز الهند من الثلاجة ومن ثم قومي بتشكيلها على هيئة أصابع وضعيها في الشوكولاتة المذابة.

كذلك إن كنت تريدين تزيين أصابع الشوكولاتة فقومي بتزيينها بواسطة صلصة الشوكولاتة البيضاء وكذلك الداكنة والكراميل وتمتعي بأفضل مذاق.

مكونات عمل صوص الشكولاتة للتزيين

كاكاو “نصف كوب”.

½ كوب سكر بودرة.

½ كوب زيت وحليب سائل.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة