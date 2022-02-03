في دقيقتين.. تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة بمكون سحري خطير في ثواني هتبقي قشطة

تنظيف البط والوز بسرعة الصاروخ من أهم ما تبحث عنه مختلف ربات البيوت حيث أن تلك الأنواع من السلالات الداجنة على وجه التحديد تحتاج وبشكل كبير إلى تنظيف سريع وتام للريش القصير والذي يكون من الصعب جدا إزالته بشكل يسير حيث أنه قد يكون نامي تحت سطح جلد البط أو جلد الوز وهذا ما يجعلنا بحاجة لمكونات وطرق تساعد في الحصول على تلك النوعية من الدواجن نظيفة وخالية تمما من أي تواجد لما يعرف بالزغب أو أي ريش قصير، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطرق المميزة والتي لا غنى عنها لتنظيف أي نوع من الدواجن وأهمها البط والوز.

تنظيف البط والوز بسرعة الصاروخ

تنظيف البط والوز بسرعة يحتاج إلى مكونات من المنزل، وتلك المكونات فضلا عن الغرض الأساسي لها وهو الغرض التنظيفي، إلا أن هذه المكونات تساعد بشكل كبير في تخليص الجلد لأي نوع بط أ وز من أي تواجد للريش لصغير القصير صعب الإزالة كما أنها تعد من بين أهم المكونات التي تعمل على تعقيم وتطهير البط تماما والتخلص من تواجد أي كائنات ميكروبية على الجلد.

طريقة الملح الخشن للتنظيف

من أبرز المكونات التي لا بد من الاستعانة بها لتنظيف البط أو تنظيف الوز ومن الممكن أن تتم خطوات التنظيف على هذا النحو الآتي:

الخطوة الأولى هي الإزالة للريش الطويل بالماء المغلي.

بعدها يتم غسل البط أو الوز بشكل جيد تحت الماء الجاري.

بعد الانتهاء من غسل البط يتم استعمال نصف كوب من مكون الملح الخشن مع تدليك جسم البط بواسطته. وإزالة أي ريش قصير وبمنتهى السهولة.

نقع البط المنظف بالملح باستعمال كمية من الماء مع الخل والملح.

طريقة الردة لتنظيف الوز والبط

من الممكن أن نعتمد على الردة من النوع الخشن للتخلص تماما من أي تواجد للزغب باتباع الآتي: