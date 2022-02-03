قنبلة التبيض الفوري.. كريم ميبو والنشا السحري لتبيض الوجه وازالة المناطق الداكنة والتجاعيد نهائيا

إليك أفضل الوصفات الطبيعية والتي تهدف إلى التبييض لسائر أنحاء الجسم، وهي وصفة كريم ميبو والنشا لتبيض البشره والجسم وتعتبر من أفضل الخلطات الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن نحصل على أفضل تأثير على الجسم حيث أن تلك التركيبة من ميبو مع القليل من مكون النشا له مفعول السحر على خلايا طبقة الجلد السطحية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة، حيث نوافيكم بعرض أهم المعلومات عن تلك التركيبة، والطريقة المتبعة للتحضير وأهم مكونات الوصفة المثالية للبشرة.

كريم ميبو والنشا لتبيض البشره والجسم

كريم ميبو مع مكون النشا من أفضل الخلطات الطبيعية والتي تهدف لتبيض البشرة والجسم بالكامل، ومن خلال عمل مزج خفيف للمكونين معا مع بقية أنواع المكونات الأخرى ذات الفائدة للبشرة فهذا ما يجعل المزيج معزز بأهم المغذيات التي تكون البشرة في حاجة ماسة لها لمزيد من النضارة والرطوبة لجلد والتخلص التام من آثار البقع والتصبغات، وفيما يأتي أهم مكونات الخليط:

مكونات خلطة كريم ميبو والنشا لتبيض الجلد

من أهم الخلطات الطبيعية والتي لا تتطلب مكونات صعبة فقط من الممكن الاعتماد على المقدار الآتي:

ملعقة كبيرة من المستحضر ميبو.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطرات عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الفازلين.

أهم خطوات تحضير الوصفة

من الممكن أن نحصل على ماسك قوي للبشرة ويصلح للفرد على مختلف أنحاء الجلد من خلال اتباع خطوات بسيطة تكون كما يلي: