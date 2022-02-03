الطريقة الساحرة لعمل الدونات المقلية في البيت بأقل التكاليف

نقدم لكم الطريقة الساحرة لعمل الدونات المقلية حيث أنها لا تحتاج إلى مهارات طهي فائقة الحدة لصنع الدونتس كل ما تحتاجه هو بعض الوقت فهي من المخبوزات الرائعة التي يمكنك تناولها على الفطار، حيث أنها من الحلويات متوسطة السكر وشهية ويفضلها الأبناء بجانب الحليب، وسنقدم لكم خلال مقالنا طريقة عملها بالتفصيل ونصائح مهمة لعملها بنجاح، حتى تستطيع تحضير الدونات بنكهات رائعة ومميزة ذات طعم لذيذ للغاية ومريح، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الصحيحة التي تمكنك من عملها تابعونا لمعرفة المزيد.

الطريقة الساحرة لعمل الدونات المقلية

ملعقتان كبيرة خميرة.

كوب زبدة.

كوب ماء دافئ.

بيضتان.

كوب سكر.

خمس أكواب طحين.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

2 ملاعق صغيرة جوهر اللوز.

زيت القلي.

للتزيين

صوص شوكولاتة بيضاء.

صوص الشوكولاتة الداكنة.

ألوان الفورميسيل والبني.

المكسرات المختلفة حسب الحاجة.

ثمار مسكرة للاستخدام.

طريقة عمل الدونتس في المنزل

نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل الدونتس في المنزل، وهي كالتالي:

نقوم بخلط العجين سواء يدوي أو يمكنك أيضًا صنع العجينة في الخلاط الكهربائي، بعد أن تتماسك العجينة في وعاء الخلط، اعجنها لمدة دقيقتين.

ضع العجينة في مكان دافئ لمدة تصل لحوالي 90 دقيقة، ثم قومي بعجن العجين للأسفل لإخراج الهواء.

افردي العجينة إلى سمك 1/2 بوصة إلى قطع الدونات باستخدام قطاعة دونات.

ضعي الدونات على صينية الخبز المبطنة، ثم غطيه برفق واتركيه يرتاح أثناء تحضير الزيت الساخن.

ضعي الدونات في الزيت واطهيه لمدة دقيقة واحدة على كل جانب ثم أخرجه بعناية من الزيت وضعه في طبق مسطح.

كرري العملية مع باقي الدونات.

ضعي كل قطعة دونات دافئة في الشربات وقومي بتغطية كلا الجانبين، أو من الممكن وضع عليه الشكولاتة.

نقاط هامة عند عمل الدونتس في المنزل

يوحد عدد من الملاحظات التي لابد أن تكون في الحسبان عندما تقومي سيدتي بصنع الدونتس في المنزل، والتي سوف نقدمها إليكم في السطور القادمة: