بكوب حليب واحد أعملي كيلو نيوتلا في البيت بطعم ومذاق أحلي من الجاهز مش هتشريه من برة تاني

طريقة عمل النيوتلا بكوب حليب من أهم الطرق التي تبحث عنها مختلف ربات البيوت حيث تعتبر النوتيلا واحدة من بين أفضل المكونات التي من الممكن أن تستعمل في حشو السندويتشات للأطفال، ومن الممكن أن تكون سبب في إمدادهم بالعديد من العناصر الغذائية وهذا ما يعمل على تقوية المناعة وتحسين حالة نشاط الطفل حيث أن النوتيلا البيتي الصحية تعتبر مصدر هام من مصادر الطاقة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي من الممكن عن طريقها أن يتم التحضير السريع للنوتيلا الصحية وبدون أي مواد حافظة.

طريقة عمل النيوتلا بكوب حليب

الحليب يعد من المكونات الهامة والتي من خلالها من الممكن الحصول السريع على أفضل نكهة للنوتيلا مع توفر مكونات أخرى تعد مكونات ممتازة في قيمتها الغذائية وهذا ما يعمل على تحضير أفضل وصفات من النوتيلا والتي لا نحتاج فيها إلا لمكونات بسيطة تعطي مزيج كريمي سهل الفرد على أنواع الخبز المختلفة، ومن أهم المقادير التي من الممكن أن تمتزج مع الحليب وتعطي الشيكولاتة القابلة للدهن أو كريمة البندق أو المعروفة باسم النوتيلا، ومن خلال الآتي نوضح المكونات.

مكونات أساسية لعمل النوتيلا

النوتيلا من السهل إعدادها من خلال الاستعانة بالحليب مع المكونات الآتية للحصول على أفضل وصفة نوتيلا، والمكونات تكون كما يأتي:

كوب من مكون الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من البندق المحمص.

ربع كوب من السكر البودر.

ربع كوب حليب بودر.

ملعقتان حليب مكثف ومحلى.

ملعقة من الفانيليا.

مكعب صغير من الزبد.

ربع كوب من مكون الكاكاو الخام.

طريقة التحضير لوصفة النوتيلا

من الممكن أن تتم خطوات التحضير من خلال استعمال الخلاط واتباع الخطوات القادمة: