طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة والاسفنجية فى المنزل زى المحلات بالطعم الشهى والرائع واسرار نجاحها

تعد كيكة البرتقال من انواع الكيك المميزة والشهية رغم بساطة المكونات الداخلة فى عملها. الا انها عليها اقبال كبير من مختلف الفئات الكبار والصغار.كما تعتبر كيكة البرتقال الهشة من اشهى انواع الكيك وتتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ. وتعتبر سهلة التحضير والتجهيز وبمكونات بسيطة فى البيت ويعشق الكثير كيكة البرتقال الاسفنجية والتى يمكن تناولها بجانب الشاي. وتحتوي كيكة البرتقال على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والضرورية. ويمكن اعداد كيكة البرتقال فى المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة. وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة و الاسفنجية.

خطوات وطريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية

هناك بعض المكونات البسيطة التى تستخدم فى عمل كيكة البرتقال ويجب اتباع الخطوات والمكونات والمقادير اللازمة لعمل الكيكة .

كما يمكنك اتباع نصائح عمل الكيكة فى نهاية المقال حتى يتم الحصول على كيكة لذيذة وشهية اسفنجية وهشة.

مقادير ومكونات كيكة البرتقال

اربع اكواب من الدقيق المنخول.

ثم ست حبات من البيض.

مع ثلاث ارباع كوب من الزيت مع الزبدة.

كذلك كوبان من السكر.

ايضا كوب ونصف من عصير البرتقال.مع ملعقتان من قشر برتقال مبشور.

ملعقة ونصف من الفانيليا.

ثم ملعقة صغيرة من الملح.

ثم ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.

ايضا كوب ونصف من الزبادى او الحليب السائل.

طريقة التحضير وعمل كيكة البرتقال

نحضر وعاء كبير و يتم خفق البيض والفانيليا وقشر البرتقال جيدا بواسطة المضرب الكهربائى.

بعد ذلك يتم اضافة السكر والزبدة وعصير البرتقال مع استمرار عملية الخفق.

خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم اضافتهم الى خليط البيض والسكر .

يتم خلط وخفق المكونات معا حتى نحصل على عجينة متجانسة شبة سائلة او كريمى.

طريقة التسوية

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية ثم نضع صينية عجينة الكيكة فى الفرن.

بعد ذلك نحضر صينية الفرن ونسكب الخليط فى الصينية بعد دهنها بقليل من الزيت والزبدة.

تترك صينية الكيكة من عشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة حتى تنضج ويتحول لونها الى اللون الذهبى.

ثم نقوم باخراج صينية الكيكة من الفرن وتقطع حسب الرغبة وتترك حتى تبرد ثم تقدم.

ملاحظات هامة فى عمل الكيكة