حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 10 كيلو في دقائق بدون تعب

تشير الثوم بسرعة الصاروخ من أهم خطواته وطرقه تلك الطرق المقبلة والتي من خلالها من الممكن أن نحصل على الثوم مقشر بشكل جيد وخالي تماما من تواجد أي قشور وهذا ما ييسر من استعماله، وإدخاله على الفور في الوصفات التي من الممكن أن تكون بحاجة إلى كمية كبيرة من الثوم، وبالنسبة لأهم الطرق اتي تجعل تقشير الثوم يتم في منتهى السرعة ما نتابعه فيما يلي حيث يعد الثوم من بين أهم المكونات التي تعد ذات قيمة غذائية عالية، وله العديد من الفوائد والتي تعود بالنفع على صحة الجسم بالكامل وإليكم أهم وأفضل تلك الطرق بالتفصيل.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة من الممكن أن يتم وهذا من خلال استعمال طرق بسيطة جدا تيسر وبشكل كبير من الحصول على فصوص الثوم خالية من القشور حيث يعد الثوم واحد من بين أهم النباتات ذات الأغراض المطبخية والتي من الممكن أن يتم إدخالها بمنتهى السهولة في الوجبات التي تكون بحاجة لها ولكن بعد ن تتم خطوة تقشيره والتي من الممكن أن تتم من خلال الطرق التالية:

تقشير الثوم بسرعة باستعمال كيس من البلاستيك

من الممكن أن تقوم ربات البيوت بالتقشير السريع لفصوص الثوم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية لا بد من إحضار كمية الثوم المراد تقشيرها.

يتم وضع فصوص الثوم بداخل كيس من البلاستيك.

إحكام غلق الكيس مع ضرورة أن يكون قد تم تفريغه تماما من أي هواء.

يتم وضع الكيس على الفلانشة الخاصة بتقطيع الخضار ويتم الطرق الخفيف على الكيس باستعمال المطرقة الخاصة بفرد الاستيك.

بعد ذلك نجد أن الثوم قد تخلى عن قشوره وخلال أقل وقت ممكن.

تقشير الثوم بسرعة باستخدام المياه

أفضل طريقة مميزة من الممكن من خلالها الاعتماد على مكون الماء سواء الماء الساخن، أو الماء البارد لكي يتم اتباع ما يلي: