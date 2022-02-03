أولادك حياكلوا أي خضراوات بهذه الطريقة وأسهل صوص تغميس

الاولاد واكل الخضروات والفواكه المهمة لبناء أجسادهم مهم جدا، فيجب أن نسعى بشتى الطرق للتوصل لطرف أكل لذيذة وطيبة ،لتحفيزهم على أكل الخضراوات أيضا لان كثيرا من الأمهات تجد صعوبة في تشجيع الأولاد على أكل الخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات والكثير من العناصر الغذائية الأساسية لبناء أجسادهم والحفاظ على صحتهم وزيادة مناعة أجسادهم، خاصة التصدي لنزلات البرد و لتحفيز جهاز المناعة على مهاجمة أي عدوي بكتيري تواجهه.

الطريقة اللذيذة لتحفيز الأولاد والكبار على أكل الخضراوات بطريقة ممتعة

الخضراوات مقطعة بشكل طولي لأصابع ( كوسة أو بصل أخضر أو فلفل ألوان وحتى الباذنجان الكبير عن طريق تقطيعه شرائح سمكها واحد سم، ثم تقطيعها إلى أصابع)

بيضة معها القليل من اللبن والملح والفلفل.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسمات.

تتبيل البقسمات بالبهارات المفضلة لدي الأولاد أو الكبار حسب الرغبة.

طريقة التحضير للخضراوات المقرمشة اللذيذة.

نقوم بوضع طاسة من الزيت على النار. نغس أصابع الخضراوات في الدقيق ثم البيض ثم البقسمات. نسقطها في الزيت للحصول على اللون الذهبي وتغطية شكل الخضراوات بطبقة مقرمشة لذيذة. نستطيع عمل حلقات البصل أيضا بهذه الطريقة. يمكنك أيضا عمل أصابع البطاطس بنفس الطريقة ولكن بعد ساقها لمدة خمس دقائق أولا، ثم وضعها في البيض والبقسمات.

صوص للتغميس (ديبينج صوص)

لتشجيع الاولاد أيضا يمكننا عمل صوص تغميس الخضراوات المقرمشة بهذه الطرق المختلفة :