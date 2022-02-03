“صانع المعجزات” فوائد لبان الدكر للجلد والبشرة .. يحارب التجاعيد وآثار الشيخوخة

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عمر شويل - جدة فوائد لبان الدكر للجلد والبشرة، يعتبر اللبان الدكر من أهم المستحضرات الطبيعية التي يلجأ إليها عدد كبيرة من السيدات لحل مشاكل البشرة والجلد، حيث يعمل علي محاربة الشيخوخة وعلامات تقدم السن، ويعمل علي الحفاظ علي نضارة البشرة وصحتها بشكل مستمر، فهو من النباتات العربية التي يتم زراعتها في شبة الجزيرة العربية واليمن، ويتم استخدامها في عمل ماسكات العناية بالوجه، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز نستعرض معكم فوائد اللبان الدكر للجلد والبشرة التي لا تعد.

فوائد اللبان الدكر للجلد والبشرة

أثبتت الدراسات أن اللبان الدكر له فوائد عديدة علي البشرة، أبرزها هي احتوائه علي الزيوت الطبيعية التي تعمل علي شد الجلد، حيث يعمل علي تقوية الجلد وتحسين لونه، وتساعد في مرونته وتقويته، إلي جانب محاربة التلوث والبكتريا المتكونة نتيجة العديد من العوامل، كما يعمل علي معالجة البشرة من التجاعيد والترهلات والخطوط الرفيعة بسبب حصوله علي خصائص مضادة للالتهابات، وأضافت بعض الدراسات أن استخدام ماء لبان الدكر المنقوع يعمل علي تجديد خلايا الجسم والحفاظ علي شباب الجلد ونضارته، كما يعمل علي سرعة عملية التئام الجروح.

خلطات لبان الدكر لشد وتفتيح الوجه

وفي السياق ذاته يمكن استخدام لبان الدكر في تجهيز وصفات تجميلية طبيعية لمعالجة آثار الشيخوخة وشد البشرة وتفتيحها، حيث يمكن تحضير خلطات طبيعية من لبان الدكر لتعمل علي شد الوجه وإظهاره في صورة نضرة وصحية أكثر من خلال إضافة ملعقة لبان الدكر مع بعض الماء الدافئ، ونتركه منقوع فترة طويلة، ونأخذ ماء لبان الدكر ونضيف إليه ملعقة نشا ونقوم بالتقليب حتي يصبح القوام كريمي، ويمكن إضافة بعض الجليسرين كمرطب وزيت اللوز لتفتيح البشرة وبذلك تتجانس المواد سوياً وتحصل علي خلطة لبان الدكر لعلاج مشاكل البشرة.

شرب ماء لبان الدكر

يعمل شرب ماء لبان الدكر علي معدة فارغة علي تقليل الالتهابات الموجودة في الجسم، كما يساعد في تسكين آلام المريض، وفي حالة شربه بشكل دائم يساعد في تقوية جهاز المناعة، حيث يعمل علي تقليل خطر الإصابة بالأورام ومحاربة مرض السرطان، ويمكن من خلال منقوع لبان الدكر تحسين عمل الجهاز الهضمي، وعلاج القولون العصبي والإمساك والإسهال.

اللبان الدكر للصحة العامة

ونتيجة لما قد قومنا بذكره من خلال المقالة من فوائد لبان الدكر للجلد والبشره وشد وتفتح الوجه وتقليل الالتهابات عند تناوله علي معدة فارغة ،فقد تبين وجود العديد من الفوائد للبان الدكر منها تعزيز مرونة الجلد، ومعالجة عيوب البشرة والجلد، وينصح في مراجعة الطبيب عند تناول اللبان الدكر لتحديد الجرعة المناسبة لك.

فوائد ذهبية للبان الدكر

إلي جانب فوائده الذهبية في تأخير الشيخوخة والمحافظة علي صحة البشرة، فقد أكدت الابحاث ايضاً أن من فوائد “لبان الدكر المميزة والمعروفة لدي الكثير أنه يمنع الشعور بالغثيان، كما يعمل علي محاربة الأرق والتوتر النفسي، بالإضافة إلي ذلك يساعد على النوم العميق والمريح لمن يشعر بالتعب أو الارهاق.