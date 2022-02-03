كيكة المايكرويف بدون بيض أسهل كيكة المايكرويف بالكوب هشة وسريعة ولذيذة

كيكة المايكرويف بدون بيض، واحدة من أسهل طرق إعداد الكيك السريع في المنزل، ولكن ليس مثل الطريقة العادية بالتحضير داخل الفرن، هذا بالإضافة إلى أن كيكة الميكرويف الصحية، يمكنك تحضيرها دون الحاجة إلى وضع البيض في مكونات الكيكة نفسها، ولهذا السبب تكون مفيدة لمحبي الكيك وعشاقه، خاصة أولئك ممن لا يحبون رائحة ومذاق البيض في الكيك، إذا ما شعروا به في بعض الأحيان أثناء تحضير بعض الأنواع المعروفة من الكيك، وإذا أردت تحضير كيكة المايكرويف بدون بيض، يمكنك عمل ذلك بعد البحث عن طرق تحضيرها مثل؛ كيك الميكرويف السريع، أو كيكة المايكرويف بالكوب، أو كيكة المايكرويف بالكوب بدون حليب، وكذلك كيكة المج في الميكرويف بدون لبن، أو كيكة المايكرويف الهشة، أو كيك الميكرويف سالي فؤاد، كما يمكنك عمل كيك الميكرويف السريع بدون حليب، والحصول على كيكة الميكرويف الصحية، بأسهل الطرق وأقل تكلفة.

كيكة الميكرويف الصحية

من فوائد الكيك أنه وجبة خفيفة، يمكنك تناولها إلى جوار مشروب دافئ في ليلة شتوية باردة، أو يمكنك تناوله خلال النهار، أثناء تواجدك في العمل لمساعدتك على البقاء متيقظة ونشيطة، خاصة وأن الكيك في المنزل، يمكنك عمله بكل سهولة وحمله معك، لتناوله في أي وقت، دون أن يتحول قوامه إلى المزيد من الصلابة أو لا تجدينه هشًا كفاية، ومن أشهر أنواع الكيك الخفيف الذي يمكنك تحضيره في المنزل؛ كيكة الشوكولاتة بدون بيض، أو كيكة القهوة الإسفنجية السريعة، أو طريقة عمل قرص عقيلي، أو طريقة كيكة موز بالشوكولاتة، وغيرها العديد من أنواع الكيك الهشة، التي تغمرك بمذاقها الطيب، ولا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير.

كيكة المايكرويف بالكوب

نصف كوب طحين متعدد الاستعمالات منخول جيدا.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

عصير نصف برتقالة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ربع كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

صوص شكولاتة.

كيكة المايكرويف الهشة