فوائد لا تتوقعها لقشر الرمان على الجسم والبشرة منها محاربة السرطان وهشاشة العظام

إذا كنت من النوع الذي يتناول حبوب الرمان ويهمل قشرته، فأنك اليوم سوف تغيير رأيك تجاه قشر الرمان، وذلك بعد الإعلان عن فوائد مدهشة له لا تتوقعها، حيث يمكن من خلال قشر الرمان الحصول علي مضادات أكسدة بشكل مضاعف عن الموجود في العصير نفسه، حيث يتم فصل الحبوب عن القشرة ومن ثم يتم تجفيفها لساعات، ثم يتم طحنها للحصول علي مسحوق ناعم، ليتم الاستعانة به كمكمل غذائي وغيرها من الفوائد الغير متوقعة، وفيما يلي نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز تفاصيل أكثر حول فوائد قشر الرمان فتابعونا لمزيد من التفاصيل.

فوائد لا تتوقعها لقشر الرمان

يمكن من خلال قشر الرمان أن نعمل علي تحسين ضغط الدم والكوليسترول، وذلم من أجل الحصول علي بشرة نضرة وحيوية أكثر، كما يعمل علي معالجة البقع الداكنة في الجلد بسبب أحتوائه علي مضادات الأكسدة ومادة البوليفينول، وأثبتت الدراسات أن قشر الرمان يعمل علي تفتيح مناطق التصبغات بدون أي آثار جانبية، وفي أمراض الجلد يعمل علي معالجة حب الشباب، والحماية من أضرار الآشعة الفوق بنفسجية، وتقليل علامات الشيخوخة، كما يعمل علي تعزيز صحة العظام ومنع هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث عند السيدات.

فوائد قشر الرمان

وفي السياق ذاته أثبتت الدراسات أن قشر الرمان يعمل علي خفض نسبة الاصابة بالأمراض المزمنة من السكري والضغط وأمراض القلب، ويساعد الأفراد الذين يعانون من زيادة في الوزن والسمنة المفرطة علي تعديل مستويات الكوليسترول، إلي جانب ذلك له خصائص قوية في محاربة السرطان، وذلك بسبب عمله علي موت الخلايا السرطانية، حيث له تأثير قوي علي منع تكاثر الخلايا وأبطاء ووقف انتشارها، وذلك في خلايا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والفم، كما يعمل قشر الرمان علي تحسين صحة الأسنان، حيث يعمل علي محاربة التسوس وتقرحات الفم، وعلاج أمراض الأسنان المختلفة، كما يساعد علي منع تراكم الترسبات.

فائدة ذهبية لقشور الرمان

ويجهل البعض أهمية قشور الرمان في مخاربة حب الشباب والبثور السوداء والطفح الجلدي بفاعلية كبيرة وذلك من خلال ترك قشر الرمان في الشمس ثم نقوم بتحميره في مقلاه عميقة، ثم نطحنهم في كبة أو خلاط، ومن ثم يتم هرسه لتكوين مسحوق، يتم إضافة بعصير الليمون أو ماء الورد إليه، ثم نقوم بوضعه علي الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسله جيدًا بالماء الفاتر.