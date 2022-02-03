اصنعي كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة الترهلات في البيت

يعاني الكثير من السيدات من مشاكل البشرة وترهلات الوجه والتخلص من التجاعيد ويعود هذا السبب إلى التقدم في العمر وهذا ما يدفع السيدات إلى البحث على طرق لشد البشرة وإزالة الترهلات الموجودة في البشرة لكى يحصلون على بشرة أكثر نضارة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة الترهلات والتخلص من التجاعيد في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة الترهلات

حيث تعتبر بشرة الوجه تحتاج إلي العناية بمكونات طبيعية وليس مستحضرات تجميل أو ما شابه، ومن المسكات الطبيعية التي تساهم في نضارة البشرة وتفتيحها وقبض المسام هو ماسك الزبادي مع الشوفان ويتم استخدام ذلك الماسك مرة أسبوعياً أو مرتين كل أسبوع للحفاظ على صحة البشرة وللتعرف على طريقة تحضير هذا الماسك يمكنك متابعة هذا المقال.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف كبيرة من العسل النحل.

ملعقة صغيرة من فيتامين E.

خمس نقاط من إبرة الراعي.

خمس نقاط من زيت الورد الأساسي.

وعاء للخلط.

طريقة التحضير:

اولاً في الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء وضعي فيه ملعقة ونصف كبيرة من العسل النحل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وضعي الوعاء على نار هادئة تماماً حتى يذوب الخليط تماماً واحرصي على تحريك المزيج بين الحين والآخر منعاً للإلتصاق. ثم بعد ذلك في الخطوة الثانية ضيفي ملعقة صغيرة من فيتامين E ‏وخمس نقاط من إبرة الراعي و ‏خمس نقاط من زيت الورد الأساسي ثم بعد ذلك ‏واتركي المزيج لمدة 3 دقائق على النار ‏ثم بعد ذلك ‏قومي برفع الوعاء من على النار ثم قومي بتقليب المزيج حتى يصبح القوام مثل الكريم ثم دعي المزيج حتى يبرد. ثم بعد ‏ذلك في الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء آخر محكم للغلق ‏ثم ضعي المزيج في الوعاء. ثم في الخطوة الرابعة قومي بغسيل الوجه بالماء الفاتر ثم بعد ذلك نجفف الوجه جيداً ثم نفرد الماسك الكولاجين على الوجه ونترك كريم الكولاجين على البشرة لمدة ساعة ثم بعد ذلك اغسلى البشرة بالماء الفاتر ثم ضعي كريم مرطب على الوجه وكرري وصفة كريم الكولاجين الطبيعي لمدة يومين.

فوائد كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة: