نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل العجة بالمنزل بأسهل الطرق وأقل المكونات في المقال التالي
تعد العجه من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة والتي تقدم في محلات الفطار الشعبي بجانب الفول والطعمية والباذنجان وبابا غنوج وتطهى بالمنازل أيضاً فهي معروفة منذ القدم وهي أيضاً ذات عناصر غذائية هامة لأنها تحتوي علي الخضراوات والبيض الغني بالكالسيوم حيث تدعم الجلد وتحافظ على عمليات الأكسدة وتحفظ النظر والرؤية وتقوي العظام وتقي من الهشاشة حيث يوجد بها فيتامين أ و ب الذي يقوي المناعة ويزيد من نمو الشعر فتلجأ الأم إلى طهيها بالمنزل لتوافر العناصر السابقة به، إذ أن المكونات الخاصة بإعداد العجوز تكون باستمرار متواجدة بكل بيت، هذا جانب أنها محببة للأطفال والكبار كذلك، وطريقة تحضيرها بسيطة وسلسة.
أفضل طريقة لعمل العجة بالمنزل
- خمس بيضات كبار
- بصلة كبيرة الحجم أو متوسطة
- ١ طماطم متوسطة
- حزمة من البقدونس
- نصف حزمة الكزبرة
- قرن فلفل حار أو رومي اذا لم تكن تحب الشطة الحارة
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
- زيت نباتي للقلي
- نصف كوب دقيق متعدد الاستخدام أو الخاص بالمعجنات
طريقة تحضير العجة بأسهل الطرق والخطوات في المنزل
- نأتي بمقلاه عميقة ونقوم بوضع الزيت النباتي بها ثم مأتي بالبصل ونقوم بتقطيعه إلى قطع متوسطة أو صغيرة حسب رغباتنا ثم نقوم بوضعه في الزيت الساخن على النار حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح ثم نقوم برفعه من أعلى النار.
- نقوم بإحضار وعاء آخر ونقوم بوضع البيض والملح والخضروات والفلفل الأسود ثم نقوم بتقليبها جيدًا حتى تمتزج المقادير.
- نأتي بالدقيق ونقوم بوضعه على خليط البيض الذي قمنا بإحضاره سابقاً على مرتين ونبدأ في التقليب جيدًا حتى يكون رخي ولا يصبح الخليط متماسك وجامد فاذا وجدنا قوامه جامداً نقوم بإضافة ربع كوب من الماء إليه.
- نأتي بصينية ونقوم بدهنها بالزيت أو السمنة حسب رغبتنا أو نضع إليها ورق زبده في أسفل قاع الصينية.
- نقوم بإحضار البصل الذي قمنا بتحميره وخليط البيض ونضعها في الصينية وندخلها إلى الفرن ونترك الصينية حتى تنضج لوقت يصل إلي 20 دقيقة تقريباً أو نتركها حتى تنضج.
- نقوم بإخراج العجة ونقدمها ساخنة مع العيش البلدي أو الشامي حسب الرغبة والمخلل.
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