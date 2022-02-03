أفضل طريقة لعمل العجة بالمنزل بأسهل الطرق وأقل المكونات

تعد العجه من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة والتي تقدم في محلات الفطار الشعبي بجانب الفول والطعمية والباذنجان وبابا غنوج وتطهى بالمنازل أيضاً فهي معروفة منذ القدم وهي أيضاً ذات عناصر غذائية هامة لأنها تحتوي علي الخضراوات والبيض الغني بالكالسيوم حيث تدعم الجلد وتحافظ على عمليات الأكسدة وتحفظ النظر والرؤية وتقوي العظام وتقي من الهشاشة حيث يوجد بها فيتامين أ و ب الذي يقوي المناعة ويزيد من نمو الشعر فتلجأ الأم إلى طهيها بالمنزل لتوافر العناصر السابقة به، إذ أن المكونات الخاصة بإعداد العجوز تكون باستمرار متواجدة بكل بيت، هذا جانب أنها محببة للأطفال والكبار كذلك، وطريقة تحضيرها بسيطة وسلسة.

أفضل طريقة لعمل العجة بالمنزل

خمس بيضات كبار

بصلة كبيرة الحجم أو متوسطة

١ طماطم متوسطة

حزمة من البقدونس

نصف حزمة الكزبرة

قرن فلفل حار أو رومي اذا لم تكن تحب الشطة الحارة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

زيت نباتي للقلي

نصف كوب دقيق متعدد الاستخدام أو الخاص بالمعجنات

طريقة تحضير العجة بأسهل الطرق والخطوات في المنزل