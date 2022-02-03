حضري شوربة البطاطس الشهية بالجبن الصحية وفوائدها المتعددة

ينتشر الطعام السريع في معظم البيوت في تلك الفترة مما يقلل من مناعة الجسم وتكون صحة الإنسان ضعيفة غير مقاومة بسبب كثرة تناول الطعام السريع، بالرغم أن لا يوجد مذاق ألذ من الوجبات السريعة إلا أنه لا يجب الإكثار من تناول تلك الوجبات حتى لا تؤثر على صحة الفرد خاصةً أنها السبب الرئيسي في أمراض المعدة، لذلك لا بد من البحث عن الوجبات المفيدة للجسم لإعطاء الفيتامينات اللازمة والتي تمنحه الطاقة والنشاط وفي ذات الوقت تتميز بمذاق لذيذ وخفيف على المعدة مثل شوربة البطاطس بالجبنة التي تعتبر مشابهة لشوربة الخضار ولكنها متطورة بسبب إضافة بعض المكونات الأخرى عليها وللتعرف على طريقة تحضير شوربة البطاطس بالجبن يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير شوربة البطاطس بالجبن

تعتبر تلك الفترة مليئة بالفيروسات والأمراض الوبائية لذلك لابد من تناول الوجبات الصحية المفيدة حتى تقوي الجهاز المناعي مثل البروتينات والوجبات التي تحتوي على بروتينات وفي حين عدم توفرها يجب استبدالها بوجبات صحية مثل شوربة الخضار فهي وجبة صحية وغير مكلفة لا تحتاج إلي ميزانية ويرغب البعض بتحضيرها بمذاق شهي لذلك ندخل لها مكونات من البطاطس والجبن التي تعطيها مذاق مختلف عن طريقة شوربة الخضار العادية وتعتبر الجبنة الشيدر هي المستخدمة في تلك الطريقة، وتنتشر تلك الطريقه في المطاعم حيث يتم تقديمها احياناً من المقبلات الطعام بسبب مذاقها الشهي لذلك من الأفضل أن يتم تحضيرها في المنزل والإشراف عليها بنفسك حتى الحرص عليها من التلوث أو ما شابه ونقدم لكم الطريقة من خلال هذا المقال.

مكونات التحضير:

ثلاث حبات من البطاطس.

ثلاث وحدات من مرقة الدجاج.

ملعقتين زبدة.

ثمرة بصل مفرومة.

كأسين من الحليب.

رشة من الهيل المطحون.

مقدار 200 جرام من الجبن الشيدر.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج.

ملعقة ملح.

طريقة التحضير:

نحضر إناء قابل للحرارة ووضع فيه البطاطس المقطعة إلي قطع صغيرة الحجم ثم إضافة البصلة المفرومة ونتركها حتى النضج بحيث تنسلق البطاطس جيداً. بعد إكتمال عملية النضج يتم تحضير مصفاة وتصفية البطاطس والبصل ثم وضعها في محضر الطعام الكهربائي وتشغيله بحيث نستمر على الخلط بحيث يصبح ناعم مثل الكريمة. وضع خليط البطاطس الكريمي في إناء عميق ونضع باقي المكونات من مرقة الدجاج وبهارات الهيل والملح. وضع كلاً من الزبدة والدقيق معاً على درجة حرارة متوسطة ومزجهم معاً يضاف إليهم مكون الحليب ونقوم بتقليبهم بمضرب يدوي لتمتزج المكونات. نقوم بنقل خليط الشوربة على نار هادئة ويتم التقليب بوسيلة مثل الملعقة الخشبية حتى تبدأ بالغليان ثم نطفئ النار بعد ذلك تضاف إليهم الجبن والليمون ثم سكبها في أطباق التقديم حيث يتم تقديمها ساخنة. يتم تقديم الشوربة بجانب الخبز المحمص والاستمتاع بمذاق شهي ولذيذ ورائحة طيبة.

فوائد شربة الخضار:

تعتبر من أكثر أصناف الغذاء الصحي للجسم ويفضل أن يتم تناوله بإستمرار للحفاظ على صحة الجسم وتقديم الفوائد الصحية.