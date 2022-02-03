حضري الكعك السوري بالسمسم والحليب في المنزل بسهولة مثل كعك العيد

يعتبر الكعك من المعجنات التي يرتبط ظهورها بالمناسبات مثل الأعياد والافراح وغيرها من المناسبات، وتعتبر عجينة الكعك خفيفة ومحببة لدي الجميع ويتم حشوها بمكونات مختلفة من الملبن والعجوة والقرفة حسب رغبة كل شخص وعادةً ما يتم تحضير الكعك في الأماكن المخصصة له التي تزدحم في أوقات إنتشار الكعك، وبعض العائلات تقوم بتحضير الكعك في الفصول الباردة لتناوله بجانب المشروبات الساخنة لذلك يكثر البحث عن طرق بسيطة لتحضير الكعك بدون حشوة ولكن بالسمسم الذي يتم تزيينه من الخارج حيث تبدو الكعكة مليئة بالسمسم ويعتبر ذلك النوع مفيد بسبب إحتوائه على العديد من المكونات المفيدة للجسم ولا يعتبر هذا النوع من أصناف الكعك مكلف فلا يحتاج إلي حشوة داخلية ويعتمد على بعض المكونات من الحليب والدقيق وللتعرف على طريقة تحضير الكعك بالحليب والسمسم يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الكعك بالحليب والسمسم

يرتبط تحضير الكعك في المنزل بالقيمة الغذائية التي يتمتع بها حيث تحرص الأمهات على تحضيره حتى يستفيد منه الأبناء وأفراد العائلة بالإضافة إلي العادات المصحوبة لتحضير الكعك مثل اختيار أوقات معينة من العام لتحضيره فيها مثل الأعياد ومناسبات الأفراح بالنسبة لحفلات الزفاف، ومن المعروف أن لكل شيف طريقة بمعنى أن كل شخص يختلف عن الشخص الآخر في تحضير الكعك أو أيّ من الوجبات والمعجنات الأخرى لذلك لا يمكنك الأخذ بطريقة معينة فقط ويجب الإطلاع على التجارب الأخرى في حين الرغب في تحضير الكعك ومعرفه أكثر الطرق التي تناسبك، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة مختلفة عن الطرق التقليدية وهي طريقة تحضير الكعك بالسمسم والحليب التي تعتبر أكثر الطرق انتشاراً في تلك الفترة ويمكنك المتابعة عبر هذا المقال.

مكونات التحضير:

كأسين دقيق خاص بالمعجنات.

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر.

كأسين من السمسم المحمص.

مقدار ما يقارب من نصف كأس سكر.

كأس إلا ربع من الزيت.

كأس إلا ربع من الحليب.

ملعقة من الحبهان المطحون.

طريقة التحضير: