كيكة الشمواة الفرنسية بمذاق لذيذ وشهي ومكونات من مطبخك

لا شك أن جميع الوجبات المتوفرة في معظم البلاد في تلك الأحيان معظمها من أصول مختلفة بسبب الانفتاح القوي منذ بداية القرن الماضي مثل كثرة التنقل حول العالم بالإضافة إلي وسائل التواصل السريعة التي تعتبر من أكثر الأشياء التي ساهمت في نقل الثقافات وكذلك ثقافة المطبخ، ومن الأشياء التي تعتبر يمكن الابتكار فيها هي الكيك اللذيذ ومن البلاد التي تبدع في تحضير الكيك هي فرنسا بسبب الجودة الشديدة في تحضير الطعام والحرص على أن يكون مذاق الطعام خفيف وغير دسم حتى يحافظ على رشاقة الجسم، ومن الوصفات الدقيقة وصفة الكيك الشمواة التي تعتبر من أكثر الأشياء التي تخطف الأنظار عند رؤيتها وتتميز بمذاق مختلف تماماً عن الكيك العادي وللتعرف على طريقة تحضير كيك الشمواة يمكنك متابعة الطريقة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير كيك الشمواة

دائماً ما يبهرنا المطبخ الفرنسي بتقديم أفخر وأجود أنواع الوجبات وكذلك أصناف مختلفة من الكيك والمعجنات بعيد عن الطرق الخاصة بالمطابخ العربية، ويعتمد المطبخ الفرنسي على تحضير الكيك بشكل يومي في وجبات الصباح خاصةً الكيك الخفيف الذي لا يحتوي على مكونات دسمة حتى لا تتعارض مع الأنظمة الغذائية الخاصه بهم وفي ذات الوقت تصبح ذات مذاق شهي ولذيذ وشكل خارجي جذاب حيث يلعب على المظهر الخارجي بشكل كبير، ومن الأصناف التي تستحوذ على شهرة واسعة في فرنسا هي كيكة الشمواة نظراً لانها تتكون من العديد من طبقات مختلفة من البسكويت والكاكاو وفي النهاية تعطي مذاق رائع وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

مكونات التحضير:

باكيت من بسكويت الكاكاو.

عبوتين من كريم الكراميل.

ملعقتين من مسحوق الكاكاو يستخدم للتزيين.

عبوة قشطة.

باكيت من البسكويت الخالي من النكهات.

كأسين من الحليب.

حليب آخر للبسكويت.

طريقة التحضير: