العجة بالبيض والبقدونس بالطريقة التراثية المصرية.. وصفة متوارثة عبر الأجيال وطعمها أجمع على جماله كل الأجيال

العجة بالبيض والبقدونس بالطريقة التراثية المصرية، العجة المصرية من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص، حب يريد الكثير من الأشخاص دائما تناول جميع الأطباق الصحية اللذيذة للغاية والخفيفة أيضا على وجبة الفطور والعشاء كما يمكنكم تحضير هذه العجة المصرية بالعديد من الطرق المختلفة حيث يحتوي هذا الطبق على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المميزة ويمد الجسم بالكالسيوم أيضا تابعوا معانا طريقة التحضير.

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المقادير المطلوبة لتحضير العجة المصرية

يمكنكم تحضير العجة المصرية بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

المقادير المطلوبة

ست بيضات.

نصف كوب من أوراق الريحان الأخضر الطازج.

ملح طعام حسب الرغبة.

بصلتان مقطعتان شرائح.

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

حبة من الفلفل الحلو الأحمر مقطعة لمكعبات.

طريقة تحضير العجة المصرية

يمكن تحضير العجة المصرية بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

نقوم أولا يخفق البيض جيدا ثم يتم إضافة ملح الطعام والفلفل الأسود والفلفل الأبيض. ثم يتم إضافة الفلفل الأحمر وشرائح البصل وأوراق الريحان الأخضر. ثم يتم وضع مقلاة على النار ويتم إضافة كمية قليلة من زيت الزيتون ويسكب فيها القليل من خليط البيض وتترك العجة لمدة دقائق حتى تنضج وتتحمر ثم يجب عليكم التقليب على الجهة الأخرى وتترك حتى تنضج تماما .

عجة البيض بالبقدونس

المقادير

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود

أربع بيضات.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير عجة البيض بالبقدونس

يمكنكم عملها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: