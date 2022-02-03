طريقة عمل فطائر المقلاة أو الطاسة.. الوصفة الكاملة للفطائر والحشوة التي لا تقاوم

طريقة عمل فطائر المقلاة أو الطاسة بالحشوة الرهيبة، فطائر المقلاة من الفطائر التي يفضلها العديد من الأشخاص بشكل كبير كما تعتبر من المأكولات المفضلة لدي العديد من الأشخاص ويفضل تناولها بشكل كبير سواء كانوا كبار أو صغار كما يمكنكم صنع فطائر المقلاة من خلال مجموعة من المكونات السهلة ويمكنكم تناولها في الصباح او العشاء بجانب العديد من المشروبات المختلفة تابعوا معانا طريقة التحضير.

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المقادير المطلوبة لتحضير فطائر المقلاة

فطائر المقلاة سهلة وبسيطة في التحضير يمكنكم عملها من خلال المكونات الآتية:

2 كوب و نصف من الحليب.

ملعقتين من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من الخل.

2 بيض من البيض.

من الزيت نصف ملعقة من الملح.

طريقة عمل فطائر المقلاة

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال هذه الخطوات الآتية:

أولا يجب عليكم خلط جميع المكونات جيدا مع بعضها في وعاء واسع نضع فيها الدقيق ثم يتم إضاقة الخميرة. يترك هذا المزيج حتى تختمر تماما مع إضافة كمية من الماء والحليب. ثم ننتظر لمدة نصف ساعة ثم يتم إزالة الغطاء ونبدأ بفرد العجينة جيدا. ثم نقوم بوضع كمية من الحشو فيه نغلق جميع الاتجاهات ثم يتم وضعها في طاسة بها بعض من زيت القلي ويتم تقلبيها على الجانب الأخر حتى تمام النضج.

طريقة تحضير الحشوة