نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجح طريقة مبتكرة لمشروب السحلب رفيق الشتاء الأساسي.. أطعم كوب سحلب ينافس أكبر المقاهي الشهيرة في الطعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنجح طريقة مبتكرة لمشروب السحلب رفيق الشتاء الأساسي، السحلب هو من المشروبات المهمة جدا في فصل الشتاء وهو أحد المشروبات الساخنة المحببة عن الكثير، فهو يعطي الجسم شعوراً بالدفء كما يعطيه الإحساس بالطاقة بالإضافة إلى فوائده الكبيرة التي تعود على صحة الجلد وبناء الجسم، فالسحلب مفيد للصغير والكبير فهو يحتوي على نسبة من الكالسيوم جيدة للجسم، ويوجد بعض الناس يذهبون للمقاهي لشرب السحلب ولكن من اليوم لا داعي لذلك فهو طريقته سهلة جدا ولا يوجد حاجة إلى المقاهي، فدعونا نتعرف عليها.

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أسهل طريقة لعمل السحلب في المنزل

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

ست أكواب من الحليب.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من جوز الهند المبشور ناعم.

رشة قرفة.

كوب من السكر أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يعتبر إعداد السحلب في المنزل من أسهل المشروبات التي يتم تحضيرها، وبسبب حب الصغار والكبار له تهتم كل أم بتحضيره لهم بنفسها:

نقوم بإضافة النشا والسكر ثم الحليب ونقلب على البارد ثم نضعهم في حلة ونرفعها على النار ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل. بعد ذلك نغلق النار ثم نضع ملعقة ماء الورد ونقلبها ومن ثم نسكب السحلب في أكواب الشرب. نزين الوجه برشة القرفة وجوز الهند. طريقة عمل السحلب بصوص الفراولة

المكونات

ملعقتان من النشا.

صوص فراولة.

ماء ورد.

كوب حليب.

سكر.

جوز هند.

فول سوداني.

فستق.

طريقة التحضير

نضع الحليب ثم النشا في وعاء وتقبلهم أولا ثم نضع الوعاء على النار وعندما يغلي نقوم بوضع السكر ثم ماء الورد ونقلب حتى يصبح بسمك ثقيل.

نقوم بسكبه في أكواب ونزينه بصوص الفراولة وجوز الهند والفستق والفول السوداني.

فوائد تناول السحلب للجسم

يشتمل السحلب على فوائد عديدة منها ما يلي: