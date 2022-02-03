بدون تخمير اصنعي المعمول السعودي بالعجوة أحلى من الجاهز

المعمول السعودي بالعجوة ، من أجمل أنواع المخبوزات الناعمة التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، وهو من الحلويات الجميلة التي ترغب في تناولها الكثير من الناس، كما يتميز بطعمه الطيب ومذاقه الرائع الذي يميزه عن المخبوزات، ويتم حشوه بالمكسرات، أو الملبن، أو العجوة، ويوجد منه أنواع عديدة مثل معمول السميد والجوز، ومعمول التفاح، ومعمول المكسرات، ويتم تشكيلهم يدوي بدون عجن ولا تخمير، وهو من المخبوزات التي يتم صنعها في الحفلات والأعياد والمناسبات، حيث تعطي للمنزل فرحة وسرور أثناء تشكيله، وكثير من الأمهات يفضلون تحضيره في البيت بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية، كما يحتوي على العجوة اللذيذة التي تساعد على بناء جسم الأنسان، وتعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتمنح الجسم الطاقة والحيوية الأزمة أثناء النهار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة بخطوات بسيطة وسهلة أحلى من المخابز.

مكونات المعمول السعودي بالعجوة

يتكون المعمول من بعض المكونات البسيطة التي تعطي له طعم ورائحة جميلة وهى كالتالي:-

2 كوب من الدقيق المنخول جيداً.

كوب من السمنة.

ملعقتين من السمسم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ربع كوب من الحليب السائل.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

طبق من العجوة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير المعمول السعودي بالعجوة خطوة بخطوة مثل الجاهز وهى كالتالي:-

نقوم بخلط الدقيق، والبيكنج بودر، والسمسم، والحبهان، والملح، والسكر مع بعض ونقلبهم جيداً. نقوم بتسخين السمنة جيداً على نار هادئة، ثم نضعها على الخليط السابق ونقلب باستمرار حتى يصبح العجين متفتت. نترك الخليط يبرد قليل، ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نشكل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها جانب، ثم نشكل العجوة على شكل كرات صغيرة. نقوم بالضغط على كرات العجين حتى تصبح مثل الدائرة، ثم نقوم بوضع العجوة في منتصف دوائر العجين. نقوم بغلق كرات العجين جيداً من الأطراف ونلفها على شكل كور متوسطة، ثم نضعها داخل قوالب التشكيل حتى تأخذ الشكل المناسب. نرص قطع المعمول على صينية كبيرة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بجانب الشاي والمشروبات الباردة وبألف صحة وهنا.

سر نجاح المعمول السعودي

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-