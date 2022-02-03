وصفة عمل أجمل أرز بسمتي مفلفل في خلال عشر دقائق فقط والطعم خيالي

وصفة عمل أجمل أرز بسمتي مفلفل، يعتبر الأرز البسمتي من الأطعمة المشهورة في الخليج العربي، ومن أهم هذه الأطعمة الكبسة وفتة الشاورما ومع المشويات، وتعتبر الكبسة من أشهر الأكلات في السعودية التي تقدم مع الأرز البسمتي بالمكسرات، فهو يتميز بأن السعرات الحرارية به أقل من الأرز البلدي، وأن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ولا تحتاج لوقت طويل، فنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير الأرز البسمتي المفلفل.

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مكونات تحضير الأرز البسمتي المفلفل

من مكونات تحضير الأرز في المنزل هي:

المقادير

½ كيلو من الأرز البسمتي.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة لوز.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

2 قرفة من القرفة.

½ كوب من الزبيب.

ماء للنقع والسلق.

طريقة تحضير الأرز البسمتي المفلفل

قومي بنقع الأرز البسمتي لمدة 15 دقيقة في الماء الدافئ. احضري إناء وارفعيه على النار وضعي الزبدة حتى تسخن ثم ضيفي الأرز البسمتي وضيفي إليه الكركم والقرفة والملح وقلبي المكونات حتى تمتزج مع الأرز لمدة دقيقتين. قومي بتسخين ثلاث أكواب من الماء على حسب كمية الأرز ثم ضيفي الماء الساخن إلى الأرز مع التقليب واحرصي أن يكون الماء ازيد 2سم مسافة من الأرز. عندما يبدأ الماء أن يجف مع الأرز قومي بتهدئة النار تمامًا حتى ينضج الأرز تمامًا. ارفع الإناء من على النار وضيفي إلى الأرز عيدان القرفة واللوز والزبيب وقلبيهم مع الأرز.

قدميه في أطباق التقديم مع الشاورما أو الشيش طاووق أو الكباب كما تفضلين، ويفضل تقديم الأرز البسمتي مع الكبسة الدجاج أو اللحم، ويتم تحضير كبسة الدجاج بنفس طريقة الأرز البسمتي، مع عمل الدجاج أو اللحم منفصلًا عن الأرز، ثم إضافتهم فوق الأرز في أطباق التقديم.