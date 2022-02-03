طريقة عمل ورق العنب على أصوله بخلطة أرز سرية بطعم مستوي ولذيذ

طريقة عمل ورق العنب، يعد ورق العنب من اجمل انواع المحاشى المفضلة لدى الجميع، وهو من اكثر الأكلات المعروفة بطعمها الرائع ورائحتها الشهيه، ويعتبر من الوجبات الرئيسيه فى العزومات والمناسبات العائلية ويمكن حشو ورق العنب باللحمة المفرومة او خلطة الارز بالكبد والقوانص حسب الرغبه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل حشو الورق العنب.

طريقة عمل ورق العنب

المكونات:

نصف كيلو من ورق العنب.

٢كوب من عصير الطماطم.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.ملح وفلفل اسود وبهارات.

زيت نباتى.

٢كوب من الارز.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة الى مكعبات صغيرة.

شرائح ليمون.

مية من الخضرة المغسولة والمقطعة.

شرائح من البصل.

شرائح من الطماطم.

طريقة تحضير