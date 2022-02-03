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عمر شويل - جدة طريقة عمل ورق العنب على أصوله بخلطة أرز سرية بطعم مستوي ولذيذ - ثقفني
طريقة عمل ورق العنب، يعد ورق العنب من اجمل انواع المحاشى المفضلة لدى الجميع، وهو من اكثر الأكلات المعروفة بطعمها الرائع ورائحتها الشهيه، ويعتبر من الوجبات الرئيسيه فى العزومات والمناسبات العائلية ويمكن حشو ورق العنب باللحمة المفرومة او خلطة الارز بالكبد والقوانص حسب الرغبه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل حشو الورق العنب.
طريقة عمل ورق العنب
المكونات:
- نصف كيلو من ورق العنب.
- ٢كوب من عصير الطماطم.
- ٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.ملح وفلفل اسود وبهارات.
- زيت نباتى.
- ٢كوب من الارز.
- بصلة كبيرة الحجم مقطعة الى مكعبات صغيرة.
- شرائح ليمون.
- مية من الخضرة المغسولة والمقطعة.
- شرائح من البصل.
- شرائح من الطماطم.
طريقة تحضير
- فى وعاء عميق نضع الماء لسلق ورق العنب.
- عند غليان الماء نضع ورق العنب لمدة لا تزيد عن ٣دقائق ونخرجه من الماء الى المصفاه حتى يتخلص من الماء الزائد.
- فى قدر على نار متوسطة نضع الزيت مع البصلة ونقوم بتشويح البصل بشكل جيد.
- نضع عصير الطماطم ومعجون الطماطم على البصله المشوحه ونقلب جيدآ.
- نضف اليهم الملح والفلفل الاسود والبهارات ونتركهم على نار هادئة حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
نقوم بغسل الارز بالماء ويصفى جيدآ.
- نضف الارز والخضرة الى تسبيكة الطماطم ونخلط المكونات جيدآ.
- نسكب المكونات فى صينية مفروده حتى تبرد.
- نقوم بفرد ورق العنب على صينية مسطحه او الرخامه ثم نضع عليه معلقة صغيرة من خلطة الارزونغلق الورقه من الجوانب وتلف بشكل جيد ويتم اغلاقها بشكل جيد حتى لا يخرج منها الارز اثناء التسويه.
- يرص ورق العنب فى القدر مع شرائح الليمون وشرائح البصل والطماطم.
- فى وعاء على النار نضع الماء مع معلقة من معجون الطماطم حتى تغلى.
- نضع الماء المغلى على ورق العنب حتى تتساوى الماء مع اخر صف لورق العنب.
- نقوم بتغطية ورق العنب وتركه على نار متوسطة حتى يتشرب.
- عندما يتشرب الماء نتركه على نار هادئه لمدة نصف ساعه تقريبآ حتى يتم تسويته تمامآ.
- يقلب ورق العنب على سرفيس التقديم ونضع عليه شرائح ليمون للزينه ويمكن تقديم اللحوم على وجه ورق العنب حسب الرغبه.
- يقدم معه سلطة الزبادى وهى من المقبلات الاساسية مع ورق العنب.
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