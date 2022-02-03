طريقة عمل فطيرة الطبقات باللحمة المفرومة ألذ وحبة للغداء أو العشاء بمكونات بسيطة

فطيرة الطبقات باللحمة المفرومة ، من الوصفات الشهية واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، كما، يمكن التغير في الحشوة بحسب الرغبة، ويمكن كذلك تناولها مع العديد من الصوصات اللذيذة مثل صوص الجبنة الرومي أو الباربكيو.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطيرة الطبقات باللحمة المفرومة.

مكونات فطيرة الطبقات باللحمة المفرومة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات فطير الطبقات باللحمة المفرومة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوبين من الماء الدافئ أو ٣٠٠ مللي.

خمس أكواب ونصف من الدقيق أو ٥٥٠ جرام.

بيضة.

ربع كوب من الزيت أو ٣٥ مللي.

ملعقة صغيرة من الملح.

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة أو اثنين صغيرتين.

ملعقتين كبار من معجون الطماطم.

ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.

ملعقتين كبار من البقدونس المفروم.

ملعقة من السمسم.

مقدار من الجبنة الموزاريلا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطيرة الطبقات باللحمة المفرومة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الخميرة البيرة والسكر والماء الدافئ جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة كوب من الدقيق ونخلطه جيدا بالمضرب اليدوي مع الماء.

وبعدما يمتزج جيدا نقوم بإضافة كوب آخر من الدقيق ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يمتزجوا.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والزيت والملح ونخلطهم جيدا مع بقية المكونات حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق ونعجن المكونات جيدا حتي تصبح لدينا عجينة متجانسة.

ثم نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستك ونتركها حتى تختمر.

بعد ذلك نقوم بخلط اللحم المفروم مع البصل ومعجون الطماطم والبقدونس والملح والفلفل الأسود جيدا.

وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي أربع قطع ونجعل إحدى القطع بحجم مضاعف.

ثم نقوم بفرد القطعة الكبيرة بسمك أقل من ١ سم وندهنها بالسمن.

وبعدما نقوم بفردها نفرد فوقها قطعة من القطع الأصغر وندهنها بالسمن، ثم نضع فوقها كمية من خليط اللحم والبصل.

ثم نفرد فوق اللحم قطعة أخري من العجين وندهنها كذلك بالسمن ونضع فوقها اللحم وهكذا حتى ننتهي من جميع قطع العجين.

ثم نقوم بغلق الأطراف مع بعضها البعض ثم نقلب الفطيرة في صينية أو صاج ونقوم بفردها داخل الصينية حتي تصبح بسمك ٢.٥ سم.

بعد ذلك نقوم بخلط صفار بيضة مع بعض الحليب وندهن بها وجه الفطيرة وننثر فوقها ملعقة السمسم.

ثم نقوم بإدخالها بفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٦٠ درجة وتكون النار من الأعلى والأسفل.

وبعدما تتحمر من جميع الجهات نقوم بإخراجها ونضع فوقها الجبنة الموزاريلا ثم ندخلها مرة أخرى حتى تسيح الجبنة.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير