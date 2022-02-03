مخبوزات للرجيم من غير تخمير أو عجن خبز الكيتو خالي من دقيق

مخبوزات الدايت انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة فاصبح الدايت والرجيم الآن أبسط وأسهل بكثير عن الفترات السابقة، ودخلت الكثير من الأنظمة التي تعتمد على تناول الطعام الذي طالما حرمت منها أثناء الحميات الغذائية وخاصة الخبز، فالآن يمكن الاستغناء عن خبز القمح الغني بالنشويات والكربوهيدرات التي تزيد الوزن وتعمل على وقف حرق الدهون واستبداله بخبز شوفان أو خبز الكيتو الخالي تماما من الدقيق والجلوتين ويمكن صنع أشهى المأكولات منه لمن يرغب في التخلص من الوزن مع عدم حرمان من تناول الطعام والإحساس بالشبع بسرعة عند تناول تلك الخبز وهو يسمى خبز الكيتو الصحي مناسب جدا لمرضى السكر لإنه لا يرفع سكر الدم عند تناوله فتابعوا معنا طريقة عمل خبز كيتو الخفيف السريع من دون تختمر أو عجن.

مخبوزات للرجيم من غير تخمير أو عجن خبز الكيتو

سنعد معكم أكثر من طريقة لعمل خبز دايت والرجيم الصحي من دون استخدام دقيق بمكونات بسيطة سنعد خبز الكيتو أو فطائر كيتو بطعم لا يقاوم وناجحة لكل من يرغب تناول المخبوزات في الإفطار أو الغداء خطوة بخطوة.

مكونات خبز رجيم كيتو بالسمسم

عدد 3 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص. 3 ملعقة من زيت سمسم أو زيت زيتون أو زيت جوز الهند. عدد 2 ملعقة كبيرة من جبن موتزاريلا الطبيعية. رشة من الملح والفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من الخل. عدد 2 بيضة مخفوقة. كوب من الماء الساخن. ملعقة من بذر كتان مطحون. ملعقة من بذور شيا.

تحضير خبز للدايت نظام الكيتو بالسمسم