طريقة عمل الخبز الكيزر بالمنزل بقوام هش وطري

يعتبر الخبز الكيزر ، من أكثر أنواع الخبز الذي يتم تناوله مع مختلف أنواع الوجبات هش وخفيف القوام، يمكن تقديمه كسندويتشات مع حشوات مختلفة مثل الجبن أو أي نوع آخر من الوجبات المفضلة لدينا، أو يمكن تقديمه سادة مع المشروبات الساخنة فهو هش جداً وبسيط من حيث التحضير، فمكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل وتعتبر أيضاً مكونات اقتصادية وغير مكلفة، ويعتبر الخبز هو من الأشياء الرئيسية التي توجد على السفرة ويتم تناولها بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنه، لذلك تحضيره بالمنزل من الأمور الضرورية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الكيزر بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الخبز الكيزر

يتكون الخبز من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت.

ماء دافئ للعجن.

لدهن الوجه

بيضة مخفوقة.

2 ملعقة حليب سائل.

للتزيين

سمسم محمص وحبة البركة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الخبز الكيزر بالمنزل خطوة بخطوة هي كما يلي:-

تذاب الخميرة وملعقة السكر في نصف كوب من الماء الدافئ وتترك جانباً لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع جميع المكونات الجافة الدقيق والملح والحليب البودرة ونقلبهم علي سرعة بطيئة. يضاف الزيت ومزيج الخميرة إلي خليط الدقيق ونستمر في التقليب. ثم يضاف الماء الدافئ تدريجياً مع العجن علي سرعة متوسطة لمدة 15 دقيقة، حتي نحصل علي عجينة متجانسة ومتماسكة. يشكل العجين علي هيئة كرة كبيرة ويوضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم يغطي ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتي يختمر ويتضاعف حجمه.

طريقة التشكيل