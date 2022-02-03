نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب الشعور بالخمول والتعب عند الاستيقاظ من النوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج جسم الإنسان عدد معين من الساعات من أجل النوم والراحة وتتراوح هذه الفترة ما بين 6 إلي 8 ساعات يوميا ولكن كثيرا ما يشعر الإنسان بالتعب والإرهاق والخمول عند الاستيقاظ من النوم وقد يكون هذا بسبب الإجهاد في اليوم أو نقص عناصر غذائية معينة أو مشاكل صحية مثل الإصابة ببعض الأمراض ونوضح هنا أسباب الشعور بالخمول والتعب بعد الاستيقاظ من النوم .

أسباب الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ

هناك الكثير من الأسباب التي تسبب الشعور بالخمول عند الاستيقاظ وعدم القدرة علي ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة ومن أهمها ما يأتي

الإضاءة الصناعية ( التعرض للضوء الأزرق )

حيث يؤثر الضوء الأزرق علي إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد علي تنظيم عمل الجسم اليومي مما يجعل من الصعب الحصول علي نوم عميق في وجود هذه الإضاءة .

كسل أو قصور الغدة الدرقية

حيث تفرز الغدة هرمون يتحكم في عملية التمثيل الغذائي وقصور الغدة يعمل علي نقص هذا الهرمون .

الشعور بالاكتئاب

حيث يسبب الشعور بالضيق والاكتئاب تعب وألم في العضلات وصداع وعدم القدرة علي النوم ليلا ولذلك ينصح مرضي الاكتئاب بالبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والبعد عن ضغط العمل والترفيه عن النفس بعض الوقت .

فقر الدم

حيث يؤدي نقص الحديد إلي نقص الأكسجين مما يزيد من الشعور بالتعب والخمول والضعف والصداع وينصح مرضي فقر الدم بتناول مكملات الحديد وتناول الأطعمة الغنية بالحديد .

الرفاهية الزائدة

حيث يؤدي الجلوس وعدم العمل وقلة الحركة والراحة المفرطة إلي عدم القدرة علي النوم ليلا .

السكري

يسبب الشعور بالتعب والخمول نتيجة نقص الجلوكوز في الدم.

نقص فيتامين B 12

ينصح من يعاني من نقص فيتامين B 12 بتناول أطعمة وفواكه غنية بالفيتامين .

طرق التخلص من الإرهاق عند الاستيقاظ

الحرص علي عمل فحص طبي سنوي أو كل ستة أشهر .

ممارسة الرياضة .

تناول غذاء صحي يحتوي علي جميع البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميا .

محاولة الترفيه عن النفس من وقت إلي أخر والبعد عن ضغوط الحياة وتغيير روتين الحياة اليومي .

تناول كميات كافية من الماء يوميا وعدم تعريض الجسم للجفاف .

أضرار عدم الحصول علي قسط كافي من النوم

يؤدي نقص ساعات النوم التي يحصل عليها الفرد في اليوم إلي اضطراب في الجهاز العصبي والإصابة بالصداع وفقد القدرة علي التركيز والسمنة المفرطة وعدم الرغبة في العمل وعدم القدرة علي ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة .