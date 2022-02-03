قشور الرمان والنشا سيجعلك بنت 18 سنة حتي لو عمرك 60 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب

قشور الرمان والنشا لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد،تحتاج البشرة كل فترة إلى تجديد الخلايا باستخدام بعض الخلطات التي تساعد على التخلص من الجلد الميت الموجود على البشر حتى لا يتراكم هذا الجلد يسبب التجاعيد وبعض البقع الداكنة التي تكون موجودة على البشرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من التجاعيد التي تظهر على البشرة باستمرار وسنتحدث أيضا عن أحد المكونات الفعالة التي يمكن استخدامها على البشرة حتى تعطي نتائج مباشرة وهي قشور الرمان ‏حيث يمكن استخدام قشور الرمان لفترة طويلة حتى نستطيع الحصول على القوام المناسب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تبيض البشرة وإزالة التجاعيد باستخدام قشور الرمان.

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مكونات خليط الرمان الذي يستخدم في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد

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نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الأخرى حتى نصل إلى الخليط الذي يمكن من خلاله تبيض البشرة والتخلص من التجاعيد التي تظهر على البشرة وهذه المكونات هي:

ثمرة كبيرة من الرمان حتى نحصل على القشور التي تحتوي عليها.

ثلاث ملاعق من النشا .

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة من عصير الليمون.

½ كوب من الماء أو من ماء الورد.

قشور الرمان والنشا لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط واستخدام هذا الخليط على البشرة وهذه الطريقة هي:

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