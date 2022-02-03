وصفات جديدة لعمل تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن زي أشهر المطاعم العالمية

أسهل طرق تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن مع الخضار بخطوات سهلة وبسيطة مثل المطاعم بالضبط، أن معرفة كيفية تتبيل الدجاج المشوي في الفرن يعد من الأشياء الهامة بالنسبة لربة البيت، وذلك لما يكون للدجاج من أهمية في الوجبة الأساسية وخاصة في وقت العزومات وما يكون للمشويات من عشاق على كافة الأعمار، وهناك في هذا الصدد عدد من طرق التتبيل المختلفة التي تعطي للشوي مذاق خاص.

تتبيلة الدجاج المشوي

سنتعرف علي سر تتبيلة الدجاج المشوي في الفرن وطريقة تحضيره فيما يلي:

السر في التتبيل سواء للدجاج أو اللحم يكمن في ما يتم وضعه في خليط التتبيل.

من مكونات والتي تحتوي على مواد طبيعية ونكهات متميزة.

ومن اهم هذه العناصر التي يتم عن طريقها التتبيل الجيد للفراخ المشوي.

هو ما يتمثل في كل من البصل والثوم المفروم والكركم والليمون بكميات تتناسب مع حجم الدجاج.

مع إعطاء فرصة للدجاج من اجل التجانس مع هذه العناصر لمدة ساعة على الأقل قبل الشوي.

تتبيل الدجاج المشوي بالفرن

لتتبيل الدجاج المشوي بالفرن بعدد دجاجة كاملة يحتاج الى

2 من فصوص الثوم المفروم مع ملعقة من البصل المفروم ايضا.

ملعقة صغيرة من كل من الكمون والكركم وإكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون وزيت الزيتون مع أضافه الملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة.

تتبل الدجاجة بعد غسلها جيدا بالدقيق والملح ثم الماء عن طريق أضافه كافة المكونات السابقة بعد مزجها تماما.

وتترك الدجاجة المتبلة في الثلاجة لمدة ساعتين ثم تلف في كيس من البلاستيك وتوضع في الفرن الى تمام النضج.

ثم ينزع عنها الكيس ويعاد وضعها في الفرن في صينية من اجل احمرار الوجه.

تتبيلة الدجاج المشوي بالخضار

بعد إتمام التببيل للدجاج وأضافه كافة المكونات من الليمون والملح والفلفل والثوم والبصل وما الى ذلك من بهارات تختلف بحسب الرغبة.

يوضع الجزر والبطاطس المقطع الى دوائر أو أصابع مع الدجاج في الفرن.

وذلك من اجل إعطاء نكهة رائعة فضلا عن تسوية الخضار بطريقة صحية.

وذلك دون أضافه زيوت أو دهون ويمكن تغطية وجه الصينية بقليل من عصير الطماطم.

تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن بالزبادي