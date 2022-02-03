نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سوري عجيبة لتبييض الوجه والرقبه واليدين في اسبوع فقط نتيجة مجربة وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى خلطة طبيعية فعالة لتبييض الوجه والرقبه تتجه المؤشرات البحثيه دوما عن أفضل طريقة لتفتيح البشره حيث الصرف البشره سريعا والعوامل البيئية وينتج عنها ظهور حب الشباب والبقع الداكنة والنمش، ومن هنا يمكن المشكلة هتبدا الكثير من السيدات والفتيات في البحث عن وصفات طبيعيه لتوحيد لون البشرة ومن هذا المنطلق للغد اليوم ان نقوم بسرد على كل زوار موقعنا ثقفني الكرام وصفات طبيعيه لتبييض الوجه والرقبه واليدين مجربة وفعالة.

خلطة لتبييض الوجه واليدين في اسبوع

تعتبر وصفة الزبادي من أفضل الوصفات الطبيعية في الوجه واليدين بسرعة فائقة تحتوي على المواد الطبيعية الأساسية في تفتيح البشرة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

تمزج المكونات معا في وعاء صغير حتي يصبح لديكي خليط متجانس.

نضع الخليط على الوجه مع التدليك ويترك حتي مرور نصغ ساعة قبل أن ويشطف بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع.

وصفة زيت الخروع لتبييض الوجه

بجانب الفوائد المتعددة التي يحتويها زيت الخروع سواء للشعر أو للبشرة يعمل ايضا على تفتيح البشرة ويجعلها رطبة كما يلعب دورا هاما في ازالة البقع الداكنة واخفاء تلنمش الذي يصيب البشرة ويعد من أكثر المشاكل التي تواجهها العديد من السيدات.

المكونات:

ملعقتان من زيت الخروع.

الطريقة:

نأخذ كمية مناسبة من زيت الخروع، ونوزعها على الوجه واليدين وتترك حتي مرور ساعة. يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع لتحقيق نتيجة إيجابية.

ماسك الليمون مع النشا وماء الورد

استخدم خلطه الليمون مع النشا وماء الورد في الكثير من المراكز التجميليه كونها تعمل سريعا على ازاله الطبقة الغامقة من البشرة وتفتيح الوجه سريعا ويمكن اعداد ماسك عصير الليمون مع النشا من خلال اتباع الخطوات التالية.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيره من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقتين من عصير الليمون

الطريقة