طريقة عمل كعك بالسمسم مقرمش بطريقة سهلة واقتصادية لذيذ أحلى من الجاهز

كعك بالسمسم مقرمش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فطائر للفطور الصباحي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كعك بالسمسم مقرمش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كعك بالسمسم مقرمش

يتكون كعك بالسمسم مقرمش من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

4 أكواب ونصف من الدقيق (540 جم).

200 جم زبدة طرية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 بياض بيض.

كوب شاي من الزيت النباتي (90 مل).

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الوجه

2 صفار بيض.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كعك بالسمسم مقرمش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والزيت النباتي، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الخل والملح والسكر وبياض البيض، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق على دفعتين، ثم نقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نقسم العجينة إلى أربع أجزاء.

ثم ندحرج كل عجينة إلى رول، ثم نضغط عليهم باليد قليلا.

بعد ذلك ندهن الوجه بصفار البيض.

ثم نزينهم بتمرير ظهر الشوكة عليهم.

ثم نقطعهم إلى مربعات صغيرة.

بعد ذلك نقوم برصهم في صينية فرن، ثم نوزع عليهم القليل من السمسم وحبة البركة.