طريقة عمل المخ بالطريقة المصرية الأصلية بخلطة رهيبة وطعم حكاية

المخ، فهو يعتبر من أحلى وأخف الوجبات المحببة للجميع، والتي يقبل الناس على تناولها في عيد الاضحى بجانب مع أطباق العيد مثل الكبدة والسجق والممبار، ويحتوى المخ على العديد من الفوائد فإنه يحتوى على قيمة غذائية عالية من البروتينات والدهون الصحية، ويحتوى أيضا على نسبة من الأوميجا 3 التى تعزز صحة القلب ومناعة الجسم، ويعد المخ بعدة طرق سهلة وبسيطة بتتبيلة مميزة تجعله شهي ولذيذ.

طريقة تحضير المخ البانيه:-

المقادير:-

مخ كامل.

بصلة مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهار.

ورقة لورا.

دقيق.

٢ بيضة.

بقسماط.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير وعاء على النار به كمية من الماء ونقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والبهارات وورقة اللورا ونتركها تغلى.

نقوم بوضع المخ في ماء السلق لمدة ٢٠ دقيقة ثم يرفع من على النار الى بوله بها ماء مثلج لمدة ٥ دقائق.

يوضع في طبق بالثلاجة لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتماسك قليلا.

نقوم بتقطيعه بالسكين على شكل شرائح متوسطة السماكة.

ثم نقوم بإحضار طبق مسطح ويوضع به الدقيق وطبق يوضع بيه البيض ورشة فلفل اسود ويرب جيدا وطبق يوضع به البقسماط.

نقوم بوضع شرائح المخ في الدقيق يليه البيض ثم يليه البقسماط نقوم بهذه الطريقة مع باقي شرائح المخ حتى انتهى بالكامل.

بوضع في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بتسخين زيت لقلي المخ.

بعد التسوية بوضع المخ في طبق التقديم ويقدم ساخنا.

يقدم بجانبه الكبدة المقلية بالردة ومخلل مشكل وسلطة خضراء وطحينة.

طريقة تحضير طاجن المخ:-

المقادير:-

مخ كامل مسلوق نصف تسوية.

ملعقة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة من الثوم المفروم.

طماطم معصورة.

صلصة طماطم.

زبدة سائلة.

طريقة التحضير:-